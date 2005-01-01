إيران تُعلن إحباط محاولة اختطاف طائرة ركاب لإيصالها للخليج

طهران /سما/

أحبطت السلطات الإيرانيّة، محاولة اختطاف طائرة ركاب كانت في رحلة جوية، أمس الخميس، بحسب ما أعلن الحرس الثوري الإيراني، اليوم الجمعة.

وقال الحرس الثوري عبر موقعه في الإنترنت، إن عملية الاختطاف المزعومة استهدفت طائرة تجارية إقليمية تابعة للخطوط الجوية الإيرانية من طراز "فوكر 100".

وأفاد بأن الطائرة كانت متوجهة من مدينة الأهواز الواقعة في جنوب غرب البلاد، إلى مدينة مشهد بشمال غرب إيران.

ولم يحدد إعلان الحرس الثوري هوية الخاطف، قائلا فقط إنه هو الذي سعى لتحويل مسار الرحلة إلى "الشواطئ الجنوبية للخليج العربي".

وقال الإعلان إن رحلة الخطوط الجوية الإيرانية هبطت اضطراريا في مدينة أصفهان بوسط إيران، ولم يصب أحد في الحادث.

ولم يتضح على الفور ما إذا كان الخاطف المزعوم مسلحًا أم لا وما إذا كان يواجه تهما جنائية.

وكان من المقرر أن تقلع طائرة "فوكر 100" من الأهواز إلى مشهد الساعة 7:15 مساء أمس الخميس، وفقًا لموقع تتبع الطائرات "فلايت رادار 24 دوت كوم".

وتمتلك إيران للطيران "إيران إير" ثلاث طائرات من هذا النوع في أسطولها، يبلغ عمر كل منها حوالي 30 عامًا حيث لا تزال إيران محرومة من مبيعات الطائرات الدولية بسبب العقوبات.

وبحسب ما ورد تحمل الرحلات الداخلية الإيرانية حراسا مسلحين على متنها لعرقلة أي محاولة هجوم أو اختطاف.

وكانت آخر محاولة من هذا القبيل في عام 2000.