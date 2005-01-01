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أم الفحم تنتفض ضد الجريمة وشرطة الاحتلال

الجمعة 05 مارس 2021 04:12 م / بتوقيت القدس +2GMT
أم الفحم تنتفض ضد الجريمة وشرطة الاحتلال



القدس المحتلة /سما/

 انطلقت المظاهرة القطرية احتجاجا على العنف والجريمة وتواطؤ الشرطة الاسرائيلية مع عصابات الإجرام وضد هجمة جنود الاحتلال على المتظاهرين في أم الفحم؛ وذلك بمشاركة جماهيرية حاشدة من المجتمع الفلسطيني بعد تأدية صلاة الجمعة في السوق البلدي.

وحمل المتظاهرون الأعلام الفلسطينية والسوداء، ورددوا هتافات منددة بالجريمة وتواطؤ الشرطة في محاربة العنف والجريمة بالمجتمع العربي.

وتوجه المتظاهرون سيرا على الأقدام إلى شارع 65 الرئيسي في مدخل أم الفحم.

وتزامنا مع المظاهرة، أغلقت الشرطة الشوارع والطرقات المؤدية إلى مدينة أم الفحم، من مفرق اللجون مجيدو شمالا إلى مفرق "ميعامي" جنوبا، اليوم الجمعة، وذلك للحيلولة دون وصول المتظاهرين من كافة أنحاء المجتمع العربي إلى المظاهرة القُطرية ضد الجريمة والشرطة في أم الفحم، بعد أداء صلاة الجمعة.

العمل الشعبي ضد الجريمة وتواطؤ الشرطة

#ام الفحم #الجريمة والعنف #الشرطة الاسرائيلية

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