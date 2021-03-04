فيديو : إسرائيل تكشف خريطة سرية تقول إنها لمواقع "حزب الله" في لبنان..

القدس المحتلة / سما /

كشف وزير الحرب الإسرائيلي، بيني غانتس، مساء أمس الخميس، عن خريطة لمواقع تخزين وإطلاق صواريخ "حزب الله" في لبنان.

وأجرى غانتس مقابلة مع قناة "فوكس نيوز" الأمريكية، زعم خلالها أن "حزب الله" يتوفر على مئات الآلاف من الصواريخ، مدعيا أن الخريطة تبين "مواقع تمركز القوات البرية (لحزب الله) ومواقع تخزين الصواريخ، ومكاتب القيادة، ومواقع إطلاق الصواريخ".

ونقلت صحيفة "الشرق"، صباح اليوم الجمعة، عن القناة الأمريكية، أن غانتس أعطى الخريطة إلى صحفي "فوكس نيوز"، تيري يينغست، من أجل الاطلاع عليها، حين سأله عن عدد الصواريخ التي يتوفر عليها "حزب الله" اللبناني، لكن القناة قامت بإخفاء تفاصيل الخريطة، عندما بثت المقابلة.

EXCLUSIVE: Israeli Defense Minister Benny Gantz shows Fox News a classified target map, revealing Hezbollah missiles amid civilian infrastructure https://t.co/fPisnRjtjs pic.twitter.com/fm4nOQ5yLm — Trey Yingst (@TreyYingst) March 4, 2021

وبسؤال من الصحفي عن ما إذا كانت الخريطة تمثل "قائمة أهداف بالنسبة للجيش الإسرائيلي في لبنان"، أجاب وزير الحرب الإسرائيلي، قائلا:

نعم. هذه خريطة أهداف. وكل هذه المواقع تم التحقق منها، عملياتيا واستخباراتيا، ونحن مستعدون للقتال، وكل صواريخ حزب الله موجهة نحو أهداف مدنية في إسرائيل، وعمليات إطلاقها تتم من وسط بنى تحتية مدنية.