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سياسي كويتي يتهم نساء بلاده بالتسبب في انتشار كورونا!

الجمعة 05 مارس 2021 12:31 م / بتوقيت القدس +2GMT
سياسي كويتي يتهم نساء بلاده بالتسبب في انتشار كورونا!



وكالات

نشر الكاتب السياسي والبرلماني الكويتي السابق، ناصر الدويلة، تغريدة مثيرة للجدل على "تويتر" زعم فيها أن النساء سبب انتشار فيروس كورونا.

وقال الدويلة في تغريدتة التي تزامنت مع اجتماع لمجلس الوزراء أعقبه قرار بفرض حظر جزئي، أمس الخميس: "انتشرت الكورونا والحافظ الله، لكن حريم الكويت سبب رئيسي من كثر الدوجه، وقد تسقط الحكومة بسبب انفلات الحريم نحو العروس والاستقبالات، مرتع الكرونات كلها".

واقترح الدويلة: "أن يقتصر الحظر على النساء، وأن يتم سحب السيارات منهن أو منح أزواجهن بيتا ومهرا للزواج بأخرى عقوبة لهن".

في غضون ذلك، شن مغردون هجوما على هذا السياسي، واعتبروا التغريدة غير موفقة وفيها استنقاص من المرأة، فيما وافق آخرون عليها، معتبرين أن النساء سبب في انتشار الفيروس بسبب تجمعاتهن في الأعراس، والمناسبات التي تعتبر واحدة من أبرز أسباب انتشار الفيروس.

وسجلت الكويت في الأيام الثلاثة الماضية قفزة قياسية في عدد إصابات كورونا، حيث بلغ إجمالي الإصابات خلال تلك الأيام 4466 حالة جديدة، و20 حالة وفاة.

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