  1. الرئيسية
  2. إقتصاد

أسعار الخضروات والدجاج في أسواق غزة

الجمعة 05 مارس 2021 09:44 ص / بتوقيت القدس +2GMT
أسعار الخضروات والدجاج في أسواق غزة



غزة / سما /

جاءت أسعار الخضروات والفواكه والدجاج واللحوم في قطاع غزة اليوم الجمعة 5 مارس 2021 كما يلي:

أسعار الخضروات :
البندورة: 1 ك = 1 شيكل
خيار: 7 ك = 10 شيكل
بطاطس بلدية: 6 إلى 8 ك = 10 شيكل
السبانخ: 1 ربطة = 1.5 شيكل
سلق: 1ربطة = 2 شيكل
ملوخية: 1ك = 5 شيكل
كوسا: 1ك = 3 شيكل
بصل بلدي: 1 ك = 3.5 شيكل
بصل مصري: 1ك = 2.5 شيكل
بصل أحمر: 1ك = 2.5 شيكل
باذنجان : 1ك = 2 شيكل
بازيلاء: 1ك = 4 شيكل
لفت: اك = 1 شيكل
فلفل أخضر: 1ك = 3 شيكل
فلفل رومي: 1ك = 4 – 5 شيكل
زنجبيل أخضر 1ك = 20 شيكل
قرع أصفر 1ك = 2 شيكل
ورق عنب = 9 شيكل
قلقاس = 6 شيكل
فول أخضر 1ك = 3 شيكل
ثومة (وقية): 3 شيكل
خس (كبير) = 2 شيكل
زهرة (جميع الأحجام): 2 شيكل
ملفوف (جميع الأحجام): 2 إلى 3 شيكل
ملفوف أحمر: 3 شيكل
ليمون: 5 ك = 10 شيكل
جزر : 1ك = 3 شيكل
أسعار الفواكه:
موز: 1 ك = 4 شيكل
تفاح: 3 ك = 10 شيكل
تفاح أمريكي: 7 شيكل
أجاص: 1 ك = 3 – 5 شيكل
بوملي: 1ك = 2 شيكلضر
برتقال أبو صرّة: 3.5 ك = 10 شيكل
كلمنتينة: 4 – 8 ك = 10 شيكل
أفوكادو: 1ك = 6 شيكل
كيوي: 1ك = 7 شيكل
كستناء 1ك = 12 شيكل
عنب أسود 1ك = 12 شيكل
رمان 1ك = 4 شيكل
قشطة 1ك = 16 شيكل
أسعار الدواجن واللحوم
بيض: 10 شيكل الكرتونة
دجاج: 9 شيكل للكيلو الواحد
لحمة كبيرة: 33 شيكل
لحمة بتلو: 36 شيكل

الأكثر قراءة اليوم

الرجوب يكشف: 3 قرارات اتخذتها حركة فتح بشأن الانتخابات الفلسطينية

التنمية بغزة تكشف موعد تفعيل رابط فحص المنحة القطرية وتوضح حقيقة إضافة أسماء جدد عليها

خالد الزعيم.. أول محامي فلسطيني من غزّة يصبح مؤهلاً لمزاولة مهنة المحاماة في إنجلترا

"فيفا" : الدوري المصري الأسوأ عربيا والفلسطيني الأفضل

الصحة بغزة تكشف عن عدد الاصابات والوفيات بفيروس "كورونا" خلال الـ 24 ساعة الماضية

القناة 12 : هكذا يستعد الجيش الإسرائيلي للحرب القادمة بغزة ...

فاجعة في النقب : حريق يودي بحياة 3 أطفال أشقاء

الأخبار الرئيسية

الصحة بغزة تكشف عن عدد الاصابات والوفيات بفيروس "كورونا" خلال ال24ساعة الماضية

44064

جيش الاحتلال ينهي تدريبات للحسم السريع بالمعركة القادمة أمام حماس بعزة

تصريح من فتوح حول رواتب تفريغات 2005 والقضايا العالقة ..

غانتس : الجيش الإسرائيلي يعد خططا لمهاجمة إيران بشكل مستقل

القدوة: التفاهم الذي جرى بين فتح وحماس تقاسم لـ"الكيكة".. ولن أقول أنى تعرضت للتهديد.. لكن!

اعلان سما رسائل