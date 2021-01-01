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كورونا عالميا: نحو 2 مليون و582 ألف وفاة والاصابات تتخطى عتبة الـ116 مليون

الجمعة 05 مارس 2021 08:09 ص / بتوقيت القدس +2GMT
كورونا عالميا: نحو 2 مليون و582 ألف وفاة والاصابات تتخطى عتبة الـ116 مليون



وكالات

بينت أحدث الإحصاءات العالمية المعلنة حول جائحة "كورونا"، حتى صباح اليوم الجمعة، أن عدد الوفيات جراء الاصابة بالفيروس بلغ 2 مليون ونحو 582 ألف وفاة، فيما تخطت حصيلة المصابين الاجمالية عتبة الـ116 مليون بما يقارب الـ223 ألف إصابة، تعافى منهم 91 مليونا واكثر من 898 ألف مريض.

وتواصل جائحة كورونا تفشيها في 219 دولة وإقليما ومنطقة حول العالم، وسجلت دول العالم أمس الخميس، زيادة طفيفة في عدد الاصابات الجديدة المكتشفة، كما سجلت تراجعاً طفيفاً في عدد الوفيات، مقارنة بإحصاءات اليوم السابق، إذ أحصت 446 ألف و747 إصابة جديدة، وأوقعت خلال الـ24 ساعة الأخيرة 9,955 حالة وفاة.

وبينت الإحصاءات، أن الدول الخمس التي سجلت الخميس أعلى حصيلة وفيات خلال يوم واحد في العالم، كانت على التوالي، اميركا (1,993 وفاة)، والبرازيل (1,786 وفاة)، والمكسيك (857 وفاة)، وروسيا (475 وفاة)، وإيطاليا (339 وفاة).

وأوضحت البيانات أن الدول الخمس التي سجلت أمس أعلى حصيلة إصابات جديدة، عالميا، خلال يوم واحد، كانت على التوالي، البرازيل التي اصبحت بؤرة تعاني من سرعة انتشار الفيروس بين السكان، إذ تقدمت لليوم الثالث على التوالي على اميركا مسجلة (74,285 إصابة)، فيما سجلت اميركا (68,321 إصابة)، يليهما فرنسا (25,279 إصابة)، وإيطاليا (22,865 إصابة)، والهند (16,824 إصابة).

ولا تزال أميركا في طليعة دول العالم قياسا بأعلى حصيلة وفيات وعدد اصابات اجمالي، وأوضحت الإحصاءات أن الدول الخمس التي تعتبر حتى صباح اليوم الجمعة الأكثر تأثرا جراء الجائحة في العالم من حيث الحصيلة الإجمالية لأعداد الوفيات، هي: أميركا (533,636 وفاة)، والبرازيل (261,188 وفاة)، والمكسيك (188,866 وفاة)، والهند (157,584 وفاة)، وبريطانيا (124,025 وفاة).

وبينت الإحصاءات أن الدول الخمس التي تعتبر حتى صباح اليوم الأكثر تأثرا عالمياً من حيث الحصيلة الإجمالية لأعداد الإصابات: أميركا (29,526,086 إصابة)، والهند (11,173,761 إصابة)، والبرازيل (10,769,506 إصابات)، وروسيا (4,290,135 إصابة)، وبريطانيا (4,201,358 إصابة).

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