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القناة 12 : هكذا يستعد الجيش الإسرائيلي للحرب القادمة بغزة ...

الخميس 04 مارس 2021 11:39 م / بتوقيت القدس +2GMT
القناة 12 : هكذا يستعد الجيش الإسرائيلي للحرب القادمة بغزة ...



القدس المحتلة/سما/

كشفت القناة الـ12 العبرية، مساء اليوم الخميس، عن تدريبات جديدة أجراها الجيش الإسرائيلي مؤخرا، تحاكي وقوع حرب في قطاع غزة.
 
وقال المراسل العسكري للقناة، نير دفوري، إن الجيش الإسرائيلي كشف عن التدريبات التي أجراها مؤخرا، استعدادا للقتال بالمناطق المأهولة بالحرب القادمة بقطاع غزة.
 
وأضاف دفوري، أن الجيش الإسرائيلي، أجرى تدريبات خاصة للضباط، للتعامل مع قدرات حماس في القتال، تحديدا في مجال الضبط والسيطرة، واطلاق الصواريخ المكثف، والقتال تحت الأرض.
 
ونقل دفوري عن الناطق باسم الجيش الإسرائيلي قوله: "رغم وجود الكورونا، زادت القدرة التدريبية للوحدات القتالية في العام الماضي مقارنة بالسنوات السابقة".
 
ولفت الى أن الحرب القادمة في غزة ستكون بمناطق مأهولة، ووسط الألغام، والمتفجرات والأنفاق، مشيرا الى أن الجيش الإسرائيلي حاكى في تدريباته الأخيرة، شكل المعارك العملية في الحرب القادمة بالقطاع.

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