"الليكود" يحصل على 29 مقعداً في استطلاع قبل 18 يوما من الانتخابات

القدس المحتلة /سما/

أظهر استطلاع للرأي جديد اجراه معهد "دايكريت بولس" انه لو اجريت انتخابات الكنيست الاسرائيلي اليوم لفاز الليكود بـ 29 مقعداً وذلك قبل 18 يوما من الانتخابات الاسرائيلية.

واشار الاستطلاع ان حزب "ييش عاتيد" سيحصل على 18 مقعدا.

ويحصل تكتل الأحزاب الداعمة لرئيس الوزراء الاسرائيلي بنيامين نتنياهو على 49 مقعدا دون يامينا بينما يفوز التكتل المعارض له ب 58 مقعدا بما في ذلك القائمة المشتركة التي لها 8 مقاعد.

يشار الى ان يامينا برئاسة نافتالي بينيت يبقى بيضة القبان اذا حصل على 13 مقعدا كما يشير اليه هذا الاستطلاع