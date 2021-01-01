"الخارجية": وفاة وإصابتان جديدتان في صفوف جالياتنا الفلسطينية

رام الله /سما/

أعلنت وزارة الخارجية والمغتربين تسجيل وفاة وإصابتين جديدتين بفيروس كورونا في صفوف جالياتنا، اليوم الخميس.

وأوضحت في تقريرها اليومي، أن عدد الوفيات الإجمالي فص فوف جالياتنا ارتفع إلى 377 حالة وفاة وعدد الإصابات إلى 13297 إصابة منذ بدء انتشار الوباء.

وأفادت سفارة دولة فلسطين لدى جمهورية التشيك بتسجيل أول وفاة بفيروس كورونا في صفوف الجالية للمواطن فريد خليل (49 عاما).

فيما أفادت سفارة دولة فلسطين لدى البرازيل بتسجيل اصابتين جديدتين بفيروس كورونا ليرتفع عدد الإصابات إلى 19 اصابة، فيما سجلت 9 حالات وفاة سابقة.