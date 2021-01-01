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تركيا.. 10 قتلى في تحطم مروحية عسكرية

الخميس 04 مارس 2021 07:45 م / بتوقيت القدس +2GMT
تركيا.. 10 قتلى في تحطم مروحية عسكرية



انقرة /سما/

أعلنت وزارة الدفاع التركية عن مقتل 10 أشخاص جراء تحطم مروحية عسكرية في جنوب شرق البلاد اليوم الخميس.

وأكدت الوزارة في بيان لها أن الاتصال فقد مع مروحية من نوع Cougar بعد ظهر اليوم، بعد نصف ساعة من إقلاعها من مدينة بينكل متوجهة إلى مدينة تاتوان.

وأطلق الجيش عملية بحث باستخدام طائرات مسيرة ومروحية أخرى وطائرة من طراز "CN-235"، تبين خلالها أن المروحية المفقودة تحطمت وتم العثور في موقع الحادث على جثث 10 قتلى و3 جرحى.

وأشار البيان إلى أن الجهود تبذل حاليا من أجل نقل المصابين إلى المستشفى.

ولم يكشف البيان معلومات عن سبب الحادث المأساوي.

#وزارة الدفاع التركية #تركيا #تحطم مروحية عسكرية

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