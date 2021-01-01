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مصر للطيران تقدم طلبًا رسميًا لتسيير رحلات مباشرة من وإلى إسرائيل

الخميس 04 مارس 2021 06:05 م / بتوقيت القدس +2GMT
مصر للطيران تقدم طلبًا رسميًا لتسيير رحلات مباشرة من وإلى إسرائيل



القدس المحتلة /سما/

أكد مسؤولون إسرائيليون، اليوم الخميس، أن مصر معنية بتسيير رحلات مباشرة منتظمة من والي إسرائيل عن طريق خطوط الطيران الوطنية التابعة لها.
 
ووفقًا لموقع إسرائيل 24، فإن إسرائيل تلقت طلبًا رسميًا من قبل شركة "مصر للطيران" لتشغيل رحلات الى إسرائيل بدلًا من شركة طيران سيناء، والتي تقوم بتسيير هذه الرحلات على مدار عقود، وذلك بعد رفض الرئيس الأسبق محمد حسني مبارك، بأن تقوم شركة الخطوط الوطنية التي تحمل العلم المصري، الهبوط في إسرائيل.
 
وكانت شركة طيران سيناء، والتي لا تحمل طائراتها العلم المصري، تقوم بتسيير سبع رحلات أسبوعية باستخدام طائرتين مخصصتين فقط. 
 
وبموجب الطلب المصري، القاهرة تريد أن تستبدل الشركة الصغيرة بالشركة الوطنية وتسيير 21 رحلة اسبوعية.
 
وأكد مسؤولون مصريون أنه تم تقديم هذا الطلب.

#اسرائيل #مصر #رحلات مباشرة #شركة مصر للطيران

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