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ساعر: يجب ترسيخ الاستيطان في الضفة الغربية خلال السنوات المقبلة

الخميس 04 مارس 2021 04:42 م / بتوقيت القدس +2GMT
ساعر: يجب ترسيخ الاستيطان في الضفة الغربية خلال السنوات المقبلة



القدس المحتلة /سما/

قبل الانتخابات الإسرائيلية، بـ 18 يوماً، صرح رئيس حزب (أمل جديد) المنشق من حزب (ليكود)، غدعون ساعر، بأنه يجب خلال السنوات المقبلة، ترسيخ الاستيطان في الضفة الغربية.

وأضاف في تصريحات نقلتها هيئة البث الإسرائيلية (مكان) بأن إسرائيل فوتت فرصة للقيام بذلك، خلال ولاية الرئيس الأمريكي السابق، دونالد ترامب.

وبدوره تعهد رئيس حزب (يمينا)، نفتالي بينت، بأنه لن ينضم الى حكومة يسار لإسقاط حكومة نتنياهو .

ومن جانبها قالت رئيسة حزب العمل، ميراف ميخائيلي، إن المهم استبدال بنيامين نتنياهو.

وردا على سؤال حول مسالة الاستيطان، قالت رئيسة حزب العمل إن حلحلة الأزمة في مكان الإسكان لن تاتي في الضفة الغربية، بل في البناء والتطوير في المناطق الريفيفة في النقب والجليل.

#جدعون ساعر #الانتخابات الاسرائيلية #استيطان #الاراضي الفلسطينية #الضفة الغربية #نفتالي بينت

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