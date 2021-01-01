  1. الرئيسية
  2. شؤون عربية ودولية

"الصحة العالمية" تعلن عودة ارتفاع معدلات الإصابة بـ"كورونا" في أوروبا

الخميس 04 مارس 2021 04:11 م / بتوقيت القدس +2GMT
"الصحة العالمية" تعلن عودة ارتفاع معدلات الإصابة بـ"كورونا" في أوروبا



سما /وكالات/

أعلنت منظمة الصحة العالمية، اليوم الخميس، عن عودة ارتفاع معدلات الإصابة بفيروس (كورونا) في أوروبا، بعد ستة أسابيع من التراجع.

وأظهرت أحدث الإحصاءات العالمية، المعلنة حول جائحة (كورونا)، أنّ عدد الوفيات، جراء الإصابة بالفيروس، بلغ مليونين ونحو 572 ألف وفاة، فيما بلغت حصيلة المصابين الإجمالية 115 مليونًا وما يقارب من 769 ألف إصابة، تعافى منهم 91 مليونًا، وأكثر من 469 ألف مريض.

وسجّلت دول العالم، أمس، زيادة ملموسة في عدد الإصابات الجديدة المكتشفة، وفي عدد الوفيات، مقارنة بإحصاءات اليوم السابق، إذ سجلت 440 ألفًا و965 إصابة جديدة، ووقعت خلال الـ 24 ساعة الأخيرة 10.838 حالة وفاة.

يشار إلى أنّ جائحة فيروس كورونا تواصل تفشيها في 219 دولة وإقليمًا ومنطقة حول العالم.

#منظمة الصحة العالمية #فيروس كورونا #اوروبا

الأكثر قراءة اليوم

مصادر : حماس تنتخب مجلس الشورى و النتائج تظهر تواجدًا ملحوظًا "للحرس القديم"

اسعار العملات مقابل الشيكل

الاعلامي الحكومي بغزة يوضح بشأن ارتفاع أسعار السجائر

صحيفة إسرائيلية: هكذا تحول تصريح زيارة لأسباب إنسانية إلى سجن في قطاع غزة!!

أسرار مثيرة عن خاشقجي وعلاقته مع محمد بن سلمان تكشفها آخر زوجاته.. فيديو

شاهد .. مسلسل قيامة المؤسس عثمان الحلقة 48 مترجمة كاملة

صحفي اسرائيلي يحرض على الرئيس عباس .. الفلسطينيون غيروا قواعد اللعبة

الأخبار الرئيسية

ترامب

"يديعوت": انسحاب ترامب من الاتفاق النووي حملة نفذها الموساد بتوجيهات فاشلة من نتنياهو

88

غزة: قرار قضائي مؤقت بوقف أعمال التجريف أو إنشاءات على أراضٍ برفح

التنمية بغزة تكشف موعد تفعيل رابط فحص المنحة القطرية وتوضح حقيقة إضافة أسماء جدد عليها

وزيرة الصحة : 18وفاة و2300 إصابة جديدة بفيروس "كورونا" و1694 حالة تعافٍ

الرجوب يكشف: 3 قرارات اتخذتها حركة فتح بشأن الانتخابات الفلسطينية

اعلان سما رسائل