"الصحة العالمية" تعلن عودة ارتفاع معدلات الإصابة بـ"كورونا" في أوروبا

سما /وكالات/

أعلنت منظمة الصحة العالمية، اليوم الخميس، عن عودة ارتفاع معدلات الإصابة بفيروس (كورونا) في أوروبا، بعد ستة أسابيع من التراجع.

وأظهرت أحدث الإحصاءات العالمية، المعلنة حول جائحة (كورونا)، أنّ عدد الوفيات، جراء الإصابة بالفيروس، بلغ مليونين ونحو 572 ألف وفاة، فيما بلغت حصيلة المصابين الإجمالية 115 مليونًا وما يقارب من 769 ألف إصابة، تعافى منهم 91 مليونًا، وأكثر من 469 ألف مريض.

وسجّلت دول العالم، أمس، زيادة ملموسة في عدد الإصابات الجديدة المكتشفة، وفي عدد الوفيات، مقارنة بإحصاءات اليوم السابق، إذ سجلت 440 ألفًا و965 إصابة جديدة، ووقعت خلال الـ 24 ساعة الأخيرة 10.838 حالة وفاة.

يشار إلى أنّ جائحة فيروس كورونا تواصل تفشيها في 219 دولة وإقليمًا ومنطقة حول العالم.