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الاتحاد الأوروبي يدرس استخدام اللقاح الروسي

الخميس 04 مارس 2021 03:40 م / بتوقيت القدس +2GMT
الاتحاد الأوروبي يدرس استخدام اللقاح الروسي



بروكسل /سما/

 أعلنت وكالة الأدوية الأوروبية (EMA) ، اليوم (الخميس) ، أنها ستبدأ بفحص فعالية اللقاح الروسي ضد كورونا - سبوتنيك 5.

وإذا وافقت الوكالة على اللقاح الروسي ، ستكون دول الاتحاد الأوروبي أول الدول الغربية التي تستخدم هذا اللقاح.

ويأتي إعلان الوكالة عن فحص اللقاح الروسي وسط سلسلة من التقارير الإعلامية الأخيرة التي تشير إلى حدوث نقص في جرعات اللقاح عبر قارة أوروبا في الأشهر المقبلة.

في غضون ذلك ، صرح زعيما فرنسا وألمانيا أنهما لن يترددا في الموافقة على استخدام اللقاح في بلديهما ، إذا وافقت عليه الوكالة الأوروبية بالفعل.

وتم حتى الآن توزيع اللقاح ، المطور والمصنع في روسيا ، في العديد من البلدان حول العالم ، بما في ذلك الأرجنتين ودول أخرى في أمريكا الجنوبية وجنوب شرق آسيا وأوروبا الشرقية وحتى قطاع غزة.

وأعلنت روسيا أنها إذا قررت الموافقة على اللقاح للاستخدام في الاتحاد الأوروبي ، فستكون قادرة على تقديم أكثر من 50 مليون جرعة لقاح بحلول يونيو.

منذ حوالي أسبوعين ، نُشرت نتائج دراسة شاملة أجريت على لقاح Sputnik 5 ، وأظهرت فعاليته بأكثر من 91٪ من الحالات.

ويعتبر توزيعه في جميع أنحاء العالم سهلاً نسبيًا ، لأنه لا يتطلب تخزينًا في درجات حرارة منخفضة مثل لقاحات Pfizer. بالإضافة إلى ذلك ، يعتبر Sputnik 5 لقاحًا غير مكلف نسبيًا.

في غضون ذلك ، قبل حوالي أسبوعين ، نُشر مسح شامل في روسيا ، أفاد بأن حوالي ثلثي الروس يرفضون التطعيم باللقاح الروسي. رد المشاركون في الدراسة ، وخاصة الصغار منهم ، بأنهم يخشون الآثار الجانبية التي قد تحدث بسبب أخذ اللقاح ، بما في ذلك فرصة الإصابة بالأنفلونزا والمعاناة من الإرهاق.

#الاتحاد الاوروبي #لقاحات كورونا #فيروس كورونا #اللقاح الروسي

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