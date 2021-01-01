قمة ثلاثية في إسرائيل حول موضوع إنتاج اللقاحات

القدس المحتلة /سما/

ذكرت صحيفة "يديعوت أحرنوت" العبرية، أن المستشار النمساوي سباستيان كورتس ورئيسة حكومة الدنمارك ميدا فردركسن، سيصلان إلى إسرائيل اليوم الخميس، للمشاركة في قمة مشتركة حول موضوع لقاح كورونا، بمشاركة رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو.



وأوضحت القمة أنه سيتم خلال القمة تعزيز التعاون بين الدول الثلاثة في مجال الأبحاث وتطوير وإنتاج اللقاحات ضد فيروس كورونا.



وبحسب الصحيفة، سيجتمع في البداية الزعماء الثلاثة في إطار قمة ثلاثية وبعد ذلك ستجري جلسة موسعة مع المختصين من الدول الثلاثة، وسيشارك بها وزير الصحة يولي ادلشتاين، ورئيس مجلس الأمن القومي مائير بن شبات، والمدير العام لديوان رئيس الحكومة تساحي برفرمان والمدير العام لوزارة الصحة بروفيسور حازي ليفي، وسيقوم القادة الثلاثة خلالها بالإدلاء بتصريحات صحفية.



وتأتي هذه القمة استمرارًا لمباحثات "منتدى الدول الرائدة بمجال مكافحة فيروس كورونا" بقيادة المستشار النمساوي.



وسيناقش الزعماء في القمة اليوم القدرة على إنتاج اللقاح، وتعزيز البحث والتطوير بمجال اللقاحات، وإدارة روتين كورونا واستراتيجية الخروج وأيضًا الطريقة لعودة جهاز التعليم.



وأشارت الصحيفة إلى أن الطواقم المهنية للدول بدأت بالفعل دفع وتعزيز الموضوع، بهدف الاستعداد إلى أوبئة مستقبلية والاستعداد إلى تطوير لقاحات بوقت قصير لجميع الدول.