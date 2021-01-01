  1. الرئيسية
  2. فنون وثقافة

حقيقة تسريب بوستر برنامج رامز جلال الرمضاني

الخميس 04 مارس 2021 02:04 م / بتوقيت القدس +2GMT
حقيقة تسريب بوستر برنامج رامز جلال الرمضاني



وكالات / سما /

كشف مصدر في قناة "أم بي سي" حقيقة تسريب بوستر برنامج "رامز مريض نفسي"، بعد تداول بعض مستخدمي مواقع التواصل صورة قيل إنها مُسرّبة لبرنامج الفنان رامز جلال الجديد والمرتقب عرضه في موسم رمضان 2021.
 

وقال مصدر في قناة mbc، لم يُكشف عن اسمه، في تصريح مع موقع "في الفن"، إن "هذا البوستر مزيف وليس حقيقياً، وبالطبع ليس البوستر الرسمي للبرنامج الذي من المقرر عرضه خلال شهر رمضان المقبل".  

يشار إلى أن رامز جلال استأنف تصوير فيلمه الجديد "هيكل عظمي" وتشاركه في بطولته غادة عادل. وكان آخر أعمال رامز جلال كان في شهر رمضان العام الماضي ببرنامج "رامز مجنون رسمي" الذي قدمته الإعلامية اليمنية أروى واستضاف عدداً من النجوم والمشاهير وعرض على قناة "mbc مصر".  

وواجه جلال خلال العام الماضي تهماً بسرقة فكرة أحد برامجه للمقالب، حيث ادعت كاتبة أنه سرق منها الفكرة بعدما عرضتها عليه وفوجئت بأن البرنامج تم تنفيذه بالفعل بدون الرجوع إليها، لكن المحكمة برّأت رامز من تهمة السرقة.

#رامز جلال #رمضان #بوستر #رامز مريض نفسي #أم بي سي #السرقة

الأكثر قراءة اليوم

ملخص أهداف مباراة برشلونة واشبيلية في كأس الملك 2021

الاعلامي الحكومي بغزة يوضح بشأن ارتفاع أسعار السجائر

صحيفة إسرائيلية: هكذا تحول تصريح زيارة لأسباب إنسانية إلى سجن في قطاع غزة!!

اسعار العملات مقابل الشيكل

أسرار مثيرة عن خاشقجي وعلاقته مع محمد بن سلمان تكشفها آخر زوجاته.. فيديو

صحفي اسرائيلي يحرض على الرئيس عباس .. الفلسطينيون غيروا قواعد اللعبة

شاهد .. مسلسل قيامة المؤسس عثمان الحلقة 48 مترجمة كاملة

الأخبار الرئيسية

التنمية بغزة تكشف موعد تفعيل رابط فحص المنحة القطرية وتوضح حقيقة إضافة أسماء جدد عليها

وزيرة الصحة : 18وفاة و2300 إصابة جديدة بفيروس "كورونا" و1694 حالة تعافٍ

الرجوب يكشف: 3 قرارات اتخذتها حركة فتح بشأن الانتخابات الفلسطينية

الرئيس عباس يصدر مرسوما بإعلان حالة الطوارئ 30 يوما اعتبارا من اليوم

مصادر : حماس تنتخب مجلس الشورى و النتائج تظهر تواجدًا ملحوظًا "للحرس القديم"

اعلان سما رسائل