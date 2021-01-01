حقيقة تسريب بوستر برنامج رامز جلال الرمضاني

وكالات / سما /

كشف مصدر في قناة "أم بي سي" حقيقة تسريب بوستر برنامج "رامز مريض نفسي"، بعد تداول بعض مستخدمي مواقع التواصل صورة قيل إنها مُسرّبة لبرنامج الفنان رامز جلال الجديد والمرتقب عرضه في موسم رمضان 2021.



وقال مصدر في قناة mbc، لم يُكشف عن اسمه، في تصريح مع موقع "في الفن"، إن "هذا البوستر مزيف وليس حقيقياً، وبالطبع ليس البوستر الرسمي للبرنامج الذي من المقرر عرضه خلال شهر رمضان المقبل".

يشار إلى أن رامز جلال استأنف تصوير فيلمه الجديد "هيكل عظمي" وتشاركه في بطولته غادة عادل. وكان آخر أعمال رامز جلال كان في شهر رمضان العام الماضي ببرنامج "رامز مجنون رسمي" الذي قدمته الإعلامية اليمنية أروى واستضاف عدداً من النجوم والمشاهير وعرض على قناة "mbc مصر".

وواجه جلال خلال العام الماضي تهماً بسرقة فكرة أحد برامجه للمقالب، حيث ادعت كاتبة أنه سرق منها الفكرة بعدما عرضتها عليه وفوجئت بأن البرنامج تم تنفيذه بالفعل بدون الرجوع إليها، لكن المحكمة برّأت رامز من تهمة السرقة.