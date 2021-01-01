دراسات جديدة: السلالة البرازيلية لكورونا تعدي المتعافين

وكالات / سما /

كشفت دراسات جديدة أن السلالة البرازيلية لفيروس كورونا المستجد "كوفيد-19"، تعدي المتعافين من السلالات الأخرى، بل إنها تتسبب في زيادة أعداد الوفيات بمدينة "مانوس" البرازيلية بشكل كبير.



وأظهرت ثلاث دراسات جديدة مخاوف لدى العلماء من السلالة البرازيلية، التي اتضح أنها تستهدف المصابين المتعافين من فيروس كورونا، مشيرة إلى أن السلالة الجديدة اكتسبت القدرة على إصابة أشخاص ممن كانت لديهم مناعة من الإصابات السابقة بالفيروس، بحسب ما أوردته صحيفة "نيويورك تايمز" الأمريكية.



ونقلت الدراسات عن خبراء أن السلالة البرازيلية يمكن أن تضعف التأثير الوقائي للقاح الصيني المستخدم حاليا في البرازيل، مشيرين إلى أن "هذا المتغير يجب أن يتم أخذه على محمل الجد".



وأشارت الدراسات إلى أن السلالة البرازيلية ظهرت لأول مرة في البرازيل، لكنها اليوم أصبحت منتشرة في 24 دولة أخرى، بما فيها الولايات المتحدة، التي سجلت ست حالات منها في خمس ولايات.