كلوب يكشف سبب سقوط ليفربول في البريميرليج

وكالات / سما /

تحدث المدير الفني الألماني يورجن كلوب عن أسباب سقوط فريقه ليفربول هذا الموسم في الدوري الإنجليزي الممتاز بعد تتويجه بلقب المسابقة الموسم الماضي.

ويحتل ليفربول حاليًا المركز السادس في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز، فيما يستضيف، الليلة، تشيلسي بملعب أنفيلد، على أمل الفوز وخطف المركز الخامس من البلوز.

وعن أسباب السقوط هذا الموسم، تحدث المدير الفني لنادي ليفربول لشبكة “سكاي سبورتس” قائلًا: “قبل الموسم، نعم كنا نعرف أننا جيدين، هذا لم يعني أننا سنفوز بالمسابقة، ولكن هذا فقط يزيد من مسؤوليتك تجاه إنجاز شئ”، مضيفًا: “نحن لازلنا فريقًا جيدًا ولكن أشياء كثيرة حدثت هذا الموسم وإذا كنت تريد الفوز بالدوري في إنجلترا عليك أن تلعب موسم أقرب إلى الكمال، يمكنك رؤية هذا الآن مع مانشستر سيتي (المتصدر)، هم لم يبدأوا الموسم بشكل مثالي ولكن من الواضح أنهم الآن في حالة مثالية من ناحية النتائج، أما الأداء فليس بعيد عن المثالية كذلك، هذا هو الموسم الذي عليك أن تلعبه لتصبح بطلًا في إنجلترا”.

وتابع كلوب: “نحن بدأنا الموسم بشكل جيد، كنا لوقت طويل في القمة أو بالقرب من قمة الجدول ونسجل الأهداف، المشاكل التي عانينا منها كانت من الواضح أنها ستؤثر علينا إذا لم نستطع حلها بعودة اللاعبين، هذا ما حدث”، في إشارة إلى الإصابات التي جردت الريدز من قلوب الدفاع الأساسيين والاحتياطيين كذلك ما أجبر الألماني على الاعتماد على لاعبي الوسط جوردان هندرسون وفابينيو لملئ الفراغات، قبل أن يصاب الثنائي أيضًا.

ولفت مدرب ليفربول إلى أن “معظم المشكلات هي نتيجة الإصابات، هذا العام واجهنا مشكلات جديدة تمامًا، أنا لم أقم في حياتي بتغيير الخط الخلفي كل أسبوع، وأنا أعمل في هذه المهنة منذ 20 عامًا”، متابعًا: “أنا مدرب أفضل كثيرًا هذا الموسم عما كنت عليه من قبل، لأن عادة أنت لا تحتاج للتفكير في تلك الأشياء ولكن الآن علي أن أفكر فيها بشكل مستمر، لقد واجهنا موقف مساء الجمعة الماضي، بعدما تدربنا طوال الأسبوع بتشكيل واحد ثم في ليلة واحد كان علينا تغييره، هذا شئ كبير آخر كبير تفعله ونحن اضطررنا لفعل ذلك في العديد من المناسبات”.

وأكمل: “الناس قد تقول إنه عذر، ولكني لا أهتم لأكن صريحًا، نحن لا نستخدم هذا كعذر لكن إذا سألتني السؤال فهذا هو التفسير لسبب تغيير الأشياء”.