قرار رونالدو يهدد بقاء مدافع يوفنتوس

وكالات / سما /

كشفت تقارير صحافية إيطالية، عن أزمة محتملة تُهدد مستقبل ماتياس دي ليخت مدافع يوفنتوس، بسبب قرار نجم الفريق كريستيانو رونالدو.

وبحسب موقع "توتو ميركاتو ويب" الإيطالي، فإن رونالدو يشعر بالراحة في يوفنتوس ويحرص على تمديد عقده، الذي ينتهي في صيف 2022.

وأوضح "توتو ميركاتو ويب", أن رونالدو أبلغ عن رغبته في تمديد عقده لموسم واحد آخر، بينما يدرس يوفنتوس هذا الاقتراح، ويعتقد أنه من السابق لأوانه حسم هذا القرار.

وقال: "إذا قرر يوفنتوس الإبقاء على رونالدو لموسم آخر، فإن فرصة توفير راتبه الباهظ ستكون صعبة إلى حد كبير، وإذا لم تتحسن الأوضاع المالية للنادي، سيضطرون لبيع لاعب مهم في نهاية الموسم".

وأشار إلى أن دي ليخت هو اللاعب المتوقع رحيله، بسبب المقابل المادي الضخم الذي يمكن الحصول عليه من بيعه، خاصة أنه يجذب أنظار العديد من كبار أوروبا.

ومن المفارقات أن دي ليخت كشف العام الماضي في تصريحاته، أن حديثه مع رونالدو ساعده على الاقتناع بالانتقال من أياكس إلى يوفنتوس، رغم اهتمام أندية كبرى بضمه مثل برشلونة ومانشستر يونايتد.