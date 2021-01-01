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رابط تقديم طلب التسجيل في خدمة اشمل نفسك 2021 من الضمان الاجتماعي الأردني

الخميس 04 مارس 2021 12:39 م / بتوقيت القدس +2GMT
رابط تقديم طلب التسجيل في خدمة اشمل نفسك 2021 من الضمان الاجتماعي الأردني



عمان / سما

الضمان تدعو العاملين غير المشمولين بالضمان الاجتماعي للاستفادة من خدمة (اشمل نفسك) المتوفرة على موقعها الإلكتروني لتمكين المؤسسة من شمولهم
أعلنت المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي في بيان صحفي صادر عن مركزها الإعلامي عن استمرارها باستقبال طلبات إشعار العاملين غير المشمولين بالضمان الاجتماعي عبر خدمة (اشمل نفسك) المتوفرة على موقعها الإلكتروني، وذلك لتمكين المؤسسة من شمولهم.

وأوضحت المؤسسة أن خدمة (اشمل نفسك) تسمح للعامل التقدم بطلب لشموله بالضمان الاجتماعي في حال لم تقم جهة عمله بشموله عن فترة عمله أو على أجره الحقيقي الذي يتقاضاه.

وأوضحت المؤسسة ان خدمة اشمل نفسك متوفرة على موقعها الإلكتروني اضغط هنا

تحت قائمة الخدمات الإلكترونية، حيث يتعين على العامل الأردني الذي يرغب بالاستفادة من هذه الخدمة إدخال رقمه الوطني ورقم هوية الأحوال المدنية وتاريخ ميلاده، أما بالنسبة للعامل غير الأردني فيطلب منه ادخال رقمه الشخصي ورقم جواز السفر، ومن ثم الضغط على خيار التحقق وحفظ البيانات، وبعد ذلك سيكون متاحاً للعامل تعبئة النموذج الذي يتضمن كافة البيانات المطلوبة ومن ثم ارسال الطلب.

وبينت المؤسسة بانها ستقوم بإجراءات التفتيش على المنشآت التي يعمل بها المتقدمين بالطلبات وشمولهم اعتباراً من تاريخ التفتيش وذلك في إطار ترتيبات "برنامج بادر".

وأكدت المؤسسة أن خدمة اشمل نفسك جاءت للمحافظة على حقوق العاملين في المنشآت التي يعملون لديها والتي لم تقم بشمولهم تحت مظلة الضمان الاجتماعي، وحرصاً منها على ضمان استفادة العاملين من المنافع التأمينية التي توفّرها المؤسسة.

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