"فيفا" : الدوري المصري الأسوأ عربيا والفلسطيني الأفضل

رام الله / سما /

صنف الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا"، الدوري المصري والسوداني والكويتي، بأنها الأسوأ عربيًا والأقل تنافسية خلال الـ15 عامًا الماضية.

واستند "فيفا" في تصنيفه لتلك الدوريات بأنها الأسوأ بسبب نجاح فريقين فقط في كل دولة من الدول الـ3 في حصد لقب البطولة خلال الـ15 سنة الأخيرة، حسبما ذكر موقع "صدى البلد".

ورصد تقرير "فيفا" عدد الأبطال المتوجين ببطولة الدوري في كل قارة خلال السنوات الـ15 الأخيرة، بالتحديد منذ عام 2005 لتحديد الدوريات الأكثر والأقل في التنافس.

وحقق الأهلي المصري لقب الدوري المصري 13 مرة منذ عام 2005، مقابل مرة وحيدة حصد فيها الزمالك لقب البطولة، بينما ألغيت المسابقة مرتين دون أن تستأنف، بينما الدوري الكويتي لم يحققه في السنوات الـ15 الأخيرة سوى فريقي القادسية والكويت، حيث حقق الأول اللقب 6 مرات، مقابل 9 للآخر.

ويعتبر الدوري السوداني هو الأكثر تنافسية من بين الدوريات الـ3 الأضعف، إذ تقاسم الهلال والمريخ عدد مرات الفوز بالدوري في السنوات الـ15 الأخيرة، بواقع 8 لصالح الفريق الأزرق، مقابل 7 لصالح نظيره الأحمر.

وحصد الدوري الفلسطيني، لقب الأفضل عربيًا، من حيث التنافسية، حيث شهد تتويج 8 فرق باللقب خلال السنوات الـ15 الأخيرة، متفوقًا على الدوري الإماراتي والدوري العماني، اللذان توج فيهما 7 أبطال لكل منهما خلال آخر 15 عامًا، ويليهم الدوري السعودي بالتساوي مع اليمني، حيث توج في كل منهما 6 أبطال.

وعلى صعيد الدوريات الأوروبية الخمسة الكبرى، فإن الدوري الفرنسي، هو الدوري الأكثر تنافسية في الأعوام الـ15 الأخيرة، والذي توج فيه 7 أبطال، بينما في المرتبة الثانية يأتي الدوري الإنجليزي الممتاز بـ5 أبطال في آخر 15 عامًا، وهم مانشستر سيتي ومانشستر يونايتد وليفربول وتشيلسي وليستر سيتي.

وجاء كل من الدوري الإسباني والإيطالي كالأقل تنافسية، بواقع 3 أبطال في آخر 15 عامًا، وهم ريال مدريد وبرشلونة وأتلتيكو مدريد في الليغا، ويوفنتوس وإنتر ميلان وميلان في الكالتشيو.