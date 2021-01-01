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ريال مدريد يقدمه عرضه الأخير لسيرجيو راموس

الخميس 04 مارس 2021 11:06 ص / بتوقيت القدس +2GMT
ريال مدريد يقدمه عرضه الأخير لسيرجيو راموس



وكالات / سما /

كشفت تقارير صحفية إسبانية عن تقديم ريال مدريد عرضاً جديداً لإقناع قائد الفريق سيرجيو راموس بتجديد عقده مع النادي، والذي سيكون الأخير في عملية المفاوضات.

وينتهي عقد راموس مع ريال مدريد عقب نهاية الموسم الحالي، وحتى الآن لم يتوصل الطرفين لاتفاق بخصوص الراتب السنوي ومدة العقد وخلافه، الأمر الذي جعل رحيله عن النادي بصفقة مجانية خلال الصيف القادم أمراً وارداً بقوة.

وذكرت صحيفة موندو ديبورتيفو الإسبانية نقلاً عن “ABC” أن ريال مدريد عرض على راموس راتباً كبيراً يبلغ 12 مليون يورو صافي من الضرائب، أي ما يعادل 22 مليون مع احتساب الضرائب.

وأوضحت الصحيفة في تقريرها أن العرض يتضمن تجديد العقد لمدة موسم إضافي، كما يشترط النادي عدم وجود أي نوع من التفاوض، فهو عرض نهائي إما أن يقبله اللاعب أو يرفضه.

وأضاف التقرير أن الخلاف الآن يتمحور حول نقطتين، الأولى هي مدة العقد، والثانية تتعلق بنسبة تخفيض الراتب المتوقع بسبب جائحة فيروس كورونا.

ويرى ريال مدريد أن هذا العرض مناسب للطرفين، لأنه سيسمح بإعادة التفاوض مجدداً في الموسم المقبل حول تجديد العقد، وحينها قد تكون الأزمة الاقتصادية قد تلاشت، ويمكن حل أي خلافات مالية بينهما.

#ريال مدريد #سيرجيو راموس #راموس

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