  1. الرئيسية
  2. إقتصاد

الاحصاء: انخفاض الرقم القياسي لكميات الإنتاج الصناعي

الخميس 04 مارس 2021 09:05 ص / بتوقيت القدس +2GMT
الاحصاء: انخفاض الرقم القياسي لكميات الإنتاج الصناعي



رام الله / سما /

قال الجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني، اليوم الخميس، إن الرقم القياسي لكميات الإنتاج الصناعي سجل انخفاضاً مقداره 2.13% خلال شهر كانون ثاني 2021 مقارنة بشهر كانون أول 2020، إذ انخفض الرقم القياسي لكميات الإنتاج الصناعي إلى 101.54 خلال شهر كانون ثاني 2021 مقارنة بـ 103.74 خلال شهر كانون أول 2020 (سنة الأساس 2019 = 100).  

حركة كميات الإنتاج الصناعي على مستوى الأنشطة الاقتصادية الرئيسية

سجلت أنشطة إمدادات المياه والصرف الصحي وإدارة النفايات ومعالجتها انخفاضاً مقداره 8.09% والتي تشكل أهميتها النسبية 1.84% من إجمالي أنشطة الصناعة.

كما سجلت أنشطة الصناعات التحويلية انخفاضاً مقداره 2.64% خلال شهر كانون ثاني 2021 مقارنة بالشهر السابق والتي تشكل أهميتها النسبية 87.89% من إجمالي أنشطة الصناعة.

أما على صعيد الأنشطة الفرعية والتي لها تأثير نسبي كبير على مجمل الرقم القياسي، سجلت بعض أنشطة الصناعات التحويلية انخفاضاً خلال شهر كانون ثاني 2021 مقارنة بشهر كانون أول 2020 أهمها صناعة المنتجات الصيدلانية الأساسية ومستحضراتها، وصناعة الكيماويات والمنتجات الكيميائية، وصناعة منتجات التبغ، وصناعة المنسوجات، ونشاط الطباعة واستنساخ وسائط الأعلام المسجلة، وصناعة الأثاث، وصناعة منتجات المطاط واللدائن.

من ناحية أخرى، سجل الرقم القياسي لكميات الإنتاج الصناعي ارتفاعاً في بعض أنشطة الصناعات التحويلية منها صناعة منتجات المعادن اللافلزية الأخرى "الباطون، الحجر والرخام، والإسفلت"، وصناعة الملابس، صناعة منتجات المعادن المشكلة عدا الماكنات والمعدات "الألمنيوم"، وصناعة المنتجات الغذائية.

في حين سجلت أنشطة التعدين واستغلال المحاجر ارتفاعاً نسبته 4.45% والتي تشكل أهميتها النسبية 2.89% من إجمالي أنشطة الصناعة.

وسجلت أنشطة إمدادات الكهرباء والغاز والبخار وتكييف الهواء ارتفاعاً نسبته 3.15% والتي تشكل أهميتها النسبية 7.38% من إجمالي أنشطة الصناعة.

#الاحصاء #الاحصاء الفلسطيني #الإنتاج الصناعي

الأكثر قراءة اليوم

ملخص أهداف مباراة برشلونة واشبيلية في كأس الملك 2021

وزارة المالية تعلن موعد صرف رواتب السلطة وهذه نسبة رواتب موظفي قطاع غزة..

ألا تكفي فضيحة توزيع اللقاحات؟ نبيل عمرو : غزة ستحاسب السلطة خلال الانتخابات المقبلة

"هذا شيئ مؤسف"..قيادي بفتح: قرار البرغوثي بالترشح للرئاسة غير قابل للكسر والحركة أصبحت 3 كتل

"شمالي" : كل غزة تستحق "كوبونات صفراء" ومستعدون لزيادة الكميات والنوع للمستحقين بشروط ..

صحيفة إسرائيلية: هكذا تحول تصريح زيارة لأسباب إنسانية إلى سجن في قطاع غزة!!

العمادي يكشف عن موعد صرف المنحة القطرية للأسر الفقيرة بغزة

الأخبار الرئيسية

مصادر : حماس تنتخب مجلس الشورى و النتائج تظهر تواجدًا ملحوظًا "للحرس القديم"

مفوض الاونروا : قد نتخذ تدابير أكثر صرامة إذا لم يتوفر تمويل إضافي للوكالة

صحفي اسرائيلي يحرض على الرئيس عباس .. الفلسطينيون غيروا قواعد اللعبة

الحوثيون : استهدفنا شركة أرامكو السعودية في جدة فجر اليوم بصاروخ مجنح

الرجوب :مصر تقود الرقابة الدولية على الانتخابات ولا تراجع عنها وخلال ايام سيتم انهاء ملف الاعتقالات

اعلان سما رسائل