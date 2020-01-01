الاحصاء: انخفاض الرقم القياسي لكميات الإنتاج الصناعي

رام الله / سما /

قال الجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني، اليوم الخميس، إن الرقم القياسي لكميات الإنتاج الصناعي سجل انخفاضاً مقداره 2.13% خلال شهر كانون ثاني 2021 مقارنة بشهر كانون أول 2020، إذ انخفض الرقم القياسي لكميات الإنتاج الصناعي إلى 101.54 خلال شهر كانون ثاني 2021 مقارنة بـ 103.74 خلال شهر كانون أول 2020 (سنة الأساس 2019 = 100).

حركة كميات الإنتاج الصناعي على مستوى الأنشطة الاقتصادية الرئيسية

سجلت أنشطة إمدادات المياه والصرف الصحي وإدارة النفايات ومعالجتها انخفاضاً مقداره 8.09% والتي تشكل أهميتها النسبية 1.84% من إجمالي أنشطة الصناعة.

كما سجلت أنشطة الصناعات التحويلية انخفاضاً مقداره 2.64% خلال شهر كانون ثاني 2021 مقارنة بالشهر السابق والتي تشكل أهميتها النسبية 87.89% من إجمالي أنشطة الصناعة.

أما على صعيد الأنشطة الفرعية والتي لها تأثير نسبي كبير على مجمل الرقم القياسي، سجلت بعض أنشطة الصناعات التحويلية انخفاضاً خلال شهر كانون ثاني 2021 مقارنة بشهر كانون أول 2020 أهمها صناعة المنتجات الصيدلانية الأساسية ومستحضراتها، وصناعة الكيماويات والمنتجات الكيميائية، وصناعة منتجات التبغ، وصناعة المنسوجات، ونشاط الطباعة واستنساخ وسائط الأعلام المسجلة، وصناعة الأثاث، وصناعة منتجات المطاط واللدائن.

من ناحية أخرى، سجل الرقم القياسي لكميات الإنتاج الصناعي ارتفاعاً في بعض أنشطة الصناعات التحويلية منها صناعة منتجات المعادن اللافلزية الأخرى "الباطون، الحجر والرخام، والإسفلت"، وصناعة الملابس، صناعة منتجات المعادن المشكلة عدا الماكنات والمعدات "الألمنيوم"، وصناعة المنتجات الغذائية.

في حين سجلت أنشطة التعدين واستغلال المحاجر ارتفاعاً نسبته 4.45% والتي تشكل أهميتها النسبية 2.89% من إجمالي أنشطة الصناعة.

وسجلت أنشطة إمدادات الكهرباء والغاز والبخار وتكييف الهواء ارتفاعاً نسبته 3.15% والتي تشكل أهميتها النسبية 7.38% من إجمالي أنشطة الصناعة.