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هل ارتدت زوجة الأمير هاري مجوهرات هدية من ابن سلمان؟

الخميس 04 مارس 2021 08:07 ص / بتوقيت القدس +2GMT
هل ارتدت زوجة الأمير هاري مجوهرات هدية من ابن سلمان؟



وكالات

قالت صحيفة "التايمز" إن دوقة ساسكس، ميغن ماركل زوجة الأمير هاري، تلقت مجوهرات هدية من ولي العهد السعودي محمد بن سلمان وارتدتها أثناء مأدبة عشاء.

وقالت الصحيفة  إن قرطين صممهما محل "تشوبارد" في لندن ارتدتهما في أثناء زيارة لفيجي مستعاران بدلا من القول إنهما هدية من الأمير الذي توصل تقرير للمخابرات الأمريكية أنه هو الذي أمر بقتل الصحافي جمال خاشقجي في إسطنبول عام 2018.


وقال المكتب الإعلامي في قصر كينزنغتون إن القرطين المصممين على شكل ثريا واللذين ارتدتهما في فيجي بعد ثلاثة أسابيع من قتل خاشقجي تمت استعارتهما بدلا من القول إنهما هدية من الأمير، ولم يقل المكتب من أين اقترضا، وقال مساعد إن دوق ودوقة ساسكس زعما أنهما استعارا القرطين من مجوهرات تشوبارد.

وقال محامون للدوقة إنها قالت إن القرطين مستعاران إلا أن كل فرد من حاشيتها كانوا يعرفون مصدرهما. ولم تكن تعرف في حينه عن الشائعات حول ضلوع الأمير بجريمة القتل.


وقال مصدر إن الطاقم في لندن المسؤول عن تسجيل تفاصيل كل الهدايا المقدمة للأمراء اعترفوا بهذا لاحقا.

وأكدوا أنهما هدية زفاف من محمد بن سلمان والذي دعته الملكة إليزابيث لمأدبة غداء أثناء زيارة استمرت ثلاثة أيام لبريطانيا في آذار/مارس 2018 وقبل شهرين من زفاف ميغان وهاري. 


وارتدت الدوقة القرطين مرة ثانية في عيد ميلاد ولي العهد، الأمير ويلز السبعين بحفلة في قصر باكنغهام في 14 تشرين الثاني/نوفمبر. 


ولا يوجد ما يشير إلى أن ولي العهد السعودي قدمهما للدوقة بنفسه أو قابلها أبدا. وكهدية من الزعماء الأجانب فإن القرطين يعتبران من ملكية التاج الملكي.

وكانا جاهزين لكي يستخدما من الدوقة، ولا تستطيع بيعهما إن أرادت. وقال محاموها إن حديثها عن استعارتهما يعني أنهما من أملاك التاج.

ونفوا قولها إنها استعارتهما من محل المجوهرات. وقبل رحلة دوق ودوقة ساسكس إلى فيجي كان خبر مقتل خاشقجي في معظم الأخبار العالمية.

وفي 12 تشرين الأول/أكتوبر وقبل أربعة أيام من بداية الرحلة ذكرت صحيفة "التايمز" أن قادة العالم هاجموا الأمير محمد بن سلمان بشبهة ضلوعه في الجريمة.

وفي 20 تشرين الأول/أكتوبر وقبل ثلاثة أيام من مأدبة العشاء في فيجي اعترفت السعودية أن الصحفي قتل على يد مسؤوليها.

وعبر الطاقم في لندن عن قلقهم عندما شاهدوا الدوقة وهي ترتدي القرطين وأخبروا قصر كينزنغتون الذي قرر عدم إخبارها أثناء الرحلة. وقال مصدر: "اتخذنا قرارا بعدم مواجهة ميغان وهاري لعدم معرفتنا ماذا سيكون الرد". 


وبعد ارتداء ميغان القرطين مرة أخرى قرر المسؤولون إخبار هاري الذي بدا مندهشا وأن الناس يعرفون مصدرهما.

وعبر الطاقم الملكي عن دهشته من ارتداء الدوقة القرطين نظرا لموقفها من حقوق المرأة في السعودية.

وفي تشرين الأول/أكتوبر 2016 وقبل أن يعرف العالم بعلاقتها مع الأمير هاري شاركت في مؤتمر "قمة الشباب العالمي" التي عقدت في أوتاوا حيث التقطت لها صورة مع الناشطة السعودية لجين الهذلول.

وقال العارفون بالقصر الملكي إن دعم ميغان لقضايا المرأة ومقابلتها للهذلول سبب قوي يجعلها لا تقابل محمد بن سلمان.

وقبل أيام من زفاف هاري وميغان في أيار/مايو 2018 اعتقلت السلطات السعودية الهذلول. وقالت عائلتها إنها تعرضت للتعذيب أثناء الحبس. وأفرج عنها الشهر الماضي لكن شقيقتها لينا تقول إنها لا تزال ممنوعة من السفر.

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