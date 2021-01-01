  1. الرئيسية
  2. شؤون إسرائيلية

منسق كورونا في اسرائيل : فرض اغلاق عام رابع "ممكن جدا"

الخميس 04 مارس 2021 07:22 ص / بتوقيت القدس +2GMT
منسق كورونا في اسرائيل : فرض اغلاق عام رابع "ممكن جدا"



القدس المحتلة/سما/

حذر المنسق الحكومي لمكافحة انتشار كورونا في اسرائيل البروفيسور نحمان آش، الأربعاء، من امكانية فرض اغلاق جديد رابع "ممكن جدا" في حال عدم التقيد بالتعليمات على الرغم من حملة التطعيم الواسعة التي يتم تنفيذها في اسرائيل.

وقال البروفيسور نحمان آش للقناة الإسرائيلية (12) بحسب ما نقل موقع I24 إن قرار إعادة فتح مطار بن غوريون للسماح للإسرائيليين بالعودة إلى بلادهم قبل انتخابات 23 مارس/ىذار الجاري "بعيد كل البعد عن الواقع"، قائلا إن المبادرة تنطوي على مخاطر إدخال أنواع جديدة من وباء كورونا في إسرائيل.

وأشار نحمان إلى أنه من المتوقع حدوث زيادة في معدل الإصابات في الأسابيع المقبلة بسبب احتفالات عيد المساخر "البوريم" التي تم تنظيمها في نهاية الأسبوع المنصرم.


وحذر نحمان آش من أن "أمامنا بضعة أسابيع حاسمة"، مضيفا أن "المراقبة الخاصة" لمعدلات الإصابة بالأمراض مطلوبة" وتابع "من الممكن تماما أن نشهد زيادة في عدد المرضى المصابين بأمراض خطيرة وقد نضطر إلى فرض مزيد من القيود وربما حتى احتواء آخر".

#منسق كورونا #اسرائيل #فيروس كورونا #مطار بن غوريون #قيود الاغلاق

الأكثر قراءة اليوم

ملخص أهداف مباراة برشلونة واشبيلية في كأس الملك 2021

القيادي عوض: دحلان سيُفاجئ شعبنا الفلسطيني بمزيد من المشاريع

ألا تكفي فضيحة توزيع اللقاحات؟ نبيل عمرو : غزة ستحاسب السلطة خلال الانتخابات المقبلة

وزارة المالية تعلن موعد صرف رواتب السلطة وهذه نسبة رواتب موظفي قطاع غزة..

شاهد.. وصول المئات من كوادر وقيادات التيار الإصلاحي إلى غزة عبر معبر رفح

"هذا شيئ مؤسف"..قيادي بفتح: قرار البرغوثي بالترشح للرئاسة غير قابل للكسر والحركة أصبحت 3 كتل

"شمالي" : كل غزة تستحق "كوبونات صفراء" ومستعدون لزيادة الكميات والنوع للمستحقين بشروط ..

الأخبار الرئيسية

الحوثيون : استهدفنا شركة أرامكو السعودية في جدة فجر اليوم بصاروخ مجنح

الرجوب :مصر تقود الرقابة الدولية على الانتخابات ولا تراجع عنها وخلال ايام سيتم انهاء ملف الاعتقالات

اسرائيل تبعث رسالة تهديد الى السلطة الفلسطينية بشأن قرار "الجنائية الدولية".. وهذا مفادها

وزارة الصحة تكشف حصيلة الاصابات اليومية بفيروس كورونا في قطاع غزة

الزهار يشكك في إمكانية إجراء الانتخابات التشريعية: محاذير عديدة تعرقل إجراؤها!

اعلان سما رسائل