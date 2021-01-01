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واشنطن “تعارض بشدّة” تحقيق المحكمة الجنائية الدولية ضد إسرائيل

الخميس 04 مارس 2021 07:17 ص / بتوقيت القدس +2GMT
واشنطن “تعارض بشدّة” تحقيق المحكمة الجنائية الدولية ضد إسرائيل



واشنطن/سما/

أبدت الولايات المتحدة الأمريكية، مساء أمس الأربعاء، "معارضتها الشديدة" للتحقيق الذي فتحته المدّعية العامة للمحكمة الجنائية الدولية في جرائم حرب وقعت في الأراضي الفلسطينية المحتلّة، مؤكّدة دعمها لإسرائيل.

وقال المتحدّث باسم وزارة الخارجية الأمريكية نيد برايس للصحافيين "نحن نعارض بشدّة ونشعر بخيبة أمل إزاء إعلان المدّعية العامّة للمحكمة الجنائية الدولية فتح تحقيق بشأن الوضع الفلسطيني".

وأضاف "سنواصل التمسّك بالتزامنا القوي تجاه "إسرائيل" وأمنها، بما في ذلك من خلال معارضة الأعمال التي ترمي إلى استهداف "إسرائيل" بشكل غير عادل"، مذكّراً بأنّ الدولة العبرية لا تقبل اختصاص المحكمة.

وعلى الرّغم من المعارضة الشديدة التي أبدتها كلّ من "إسرائيل" والولايات المتحدة، أعلنت المدّعية العامّة للمحكمة الجنائية الدولية فاتو بنسودا، الأربعاء، فتح تحقيق رسمي في الأوضاع في كلّ من قطاع غزة المحاصر والضفة الغربية المحتلّة.

وكانت الولايات المتّحدة فرضت في عهد الرئيس السابق دونالد ترامب عقوبات على بنسودا بعد أن قرّرت المدّعية العامّة فتح تحقيق في جرائم حرب أمريكية مفترضة في أفغانستان.

غير أنّ الرئيس الأمريكي الجديد جو بايدن قال إنّه سينتهج سياسة أكثر تعاوناً مع المحكمة، لكنّه لم يرفع بعد العقوبات عن بنسودا.

وقال برايس "نحن ملتزمون بتعزيز المساءلة واحترام حقوق الإنسان وتحقيق العدالة لضحايا الفظائع".

وأضاف "بقدر ما نختلف مع إجراءات المحكمة الجنائية الدولية المتعلّقة بالوضع الفلسطيني، وبالطبع بأفغانستان، فإننا نجري مراجعة دقيقة للعقوبات".

#واشنطن #قرار المحكمة الجنائية الدولية #جرائم الاحتلال #جرائم حرب #الاراضي الفلسطينية #نيد برايس

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