أبو الغيط: الدول العربية ستتعامل بايجابية مع أي إدارة أميركية تتعاطى مع القضية الفلسطينية

القاهرة /سما/

أكد الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط، أن الدول العربية ستتعامل بايجابية مع أي إدارة أميركية تتعاطى مع القضية الفلسطينية.

وأكد في مؤتمر صحفي مشترك عقده، اليوم الأربعاء، مع نائب رئيس الوزراء، وزير الخارجية القطري محمد بن عبد الرحمن آل ثاني عقب اختتام الدورة الـ155 العادية لمجلس جامعة الدول العربية على المستوى الوزاري، الموقف العربي في دعم القضية الفلسطينية الذي يقوم على قرارات مجلس الامن الدولي والشرعية الدولية وحل الدولتين وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة على حدود 1967 وعاصمتها القدس الشرقية.

وقال إن وزير الخارجية الجزائري صبري بوقادوم أبلغه أمس استعداد بلاده ورغبتها في تحمل مسؤوليتها لاستضافة القمة العربية المقبلة، مشيرا إلى أن التجهيزات الخاصة بالقمة قد تم الانتهاء منها ولكن المشكلة في إغلاقات جائحة كورونا.

وأضاف أن الوزير الجزائري تحدث عن توقيت ليس بعيدا لعقد القمة، مشيرا إلى أنه كان مقرراً أن يحضر الاجتماع الوزاري اليوم ولكن الإغلاق في الجزائر منع حضوره.

وأوضح أن الجائحة تعقد الموقف فيما يتعلق بعقد القمة العربية لكن كل التجهيزات والاستعدادات جاهزة، وننتظر الموعد الذي سيطرحه الجانب الجزائري على الأمانة العامة للجامعة العربية، التي ستنقله للدول العربية الأعضاء، معربا عن أمله أن يكون خلال شهور قليلة.