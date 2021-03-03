اسرائيل: سفينة قرصنة ليبية خرجت من ايران مسؤولة عن تلوث الشواطئ

القدس المحتلة / سما /

أعلنت وزيرة البيئة في اسرائيل جيلا غملئيل اليوم ان السفينة المسؤولة عن تلوث الشواطئ الاسرائيلية جراء انسكاب القطران منها قبل اسبوعين هي سفينة ليبية خرجت من ايران.

وقال الوزيرة غمليئيل في تغريدة :"بعد تقليصنا عدد السفن المشتبهة بالحادث، اكتشفنا ان الحديث لا يدور عن مجرمين بيئيين فحسب - انما عن ارهاب بيئي. سفينة قرصنة تابعة لشركة ليبية خرجت من ايران-مسؤولة عن عن الاعتداء البيئي".

وكانت غملئيل اعلنت في تغريدة سابقة اليوم ان اسرائيل عثرت على السفينة المسؤولة عن تلوث 160 كلم من الشواطئ الاسرائيلية بمادة القطران وقالت "وضعنا ايدينا على المجرمين، يدنا طويلة وتصل لكل من يلحق الضرر بالطبيعة، البحر وشواطئنا" .