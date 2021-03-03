  1. الرئيسية
  2. شؤون إسرائيلية

اسرائيل: سفينة قرصنة ليبية خرجت من ايران مسؤولة عن تلوث الشواطئ

الأربعاء 03 مارس 2021 09:35 م / بتوقيت القدس +2GMT
اسرائيل: سفينة قرصنة ليبية خرجت من ايران مسؤولة عن تلوث الشواطئ



القدس المحتلة / سما /

أعلنت وزيرة البيئة في اسرائيل جيلا غملئيل اليوم ان السفينة المسؤولة عن تلوث الشواطئ الاسرائيلية جراء انسكاب القطران منها قبل اسبوعين هي سفينة ليبية خرجت من ايران.

وقال الوزيرة غمليئيل في تغريدة :"بعد تقليصنا عدد السفن المشتبهة بالحادث، اكتشفنا ان الحديث لا يدور عن مجرمين بيئيين فحسب - انما عن ارهاب بيئي. سفينة قرصنة تابعة لشركة ليبية خرجت من ايران-مسؤولة عن عن الاعتداء البيئي".

وكانت غملئيل اعلنت في تغريدة سابقة اليوم ان اسرائيل عثرت على السفينة المسؤولة عن تلوث 160 كلم من الشواطئ الاسرائيلية بمادة القطران وقالت "وضعنا ايدينا على المجرمين، يدنا طويلة وتصل لكل من يلحق الضرر بالطبيعة، البحر وشواطئنا" .

#اسرائيل #بحر غزة #قطاع غزة #كارثة بيئية #ليبيا #ايران

الأكثر قراءة اليوم

صحيفة: حماس تتنازل عن شروطها الانتخابية

القيادي عوض: دحلان سيُفاجئ شعبنا الفلسطيني بمزيد من المشاريع

شاهد.. وصول المئات من كوادر وقيادات التيار الإصلاحي إلى غزة عبر معبر رفح

"هذا شيئ مؤسف"..قيادي بفتح: قرار البرغوثي بالترشح للرئاسة غير قابل للكسر والحركة أصبحت 3 كتل

ناصر القدوة يشكل الملتقى الوطني الديمقراطي الفلسطيني لخوض الانتخابات التشريعية

ألا تكفي فضيحة توزيع اللقاحات؟ نبيل عمرو : غزة ستحاسب السلطة خلال الانتخابات المقبلة

كورة ستار .. مشاهدة مباراة برشلونة واشبيلية بث مباشر

الأخبار الرئيسية

اسرائيل تبعث رسالة تهديد الى السلطة الفلسطينية بشأن قرار "الجنائية الدولية".. وهذا مفادها

وزارة الصحة تكشف حصيلة الاصابات اليومية بفيروس كورونا في قطاع غزة

الزهار يشكك في إمكانية إجراء الانتخابات التشريعية: محاذير عديدة تعرقل إجراؤها!

7

صحيفة إسرائيلية: هكذا تحول تصريح زيارة لأسباب إنسانية إلى سجن في قطاع غزة!!

860x484 - 2021-03-03T175840.852

الصالحي يتحدث عن مرسوم الجمعيات الخيرية والانتخابات وتوزيع اللقاحات: عرض على تلقي اللقاح فاعتذرت..!

اعلان سما رسائل