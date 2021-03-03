37 وفاة و5335 إصابة بفيروس كورونا في الاردن

عمان /سما/

أعلنت وزارة الصحة الاردنية عن تسجيل 37 وفاة و5335 إصابة بفيروس كورونا المستجدّ في المملكة اليوم الأربعاء، ليرتفع العدد الإجمالي إلى 4793 وفاة و407617 إصابة.

وتوزّعت الإصابات الجديدة على 2952 حالة في محافظة العاصمة عمّان، 725 حالة في محافظة البلقاء، 479 حالة في محافظة إربد، منها 6 حالات في الرمثا، 400 حالة في محافظة الزرقاء، 217 حالة في محافظة مأدبا، 143 حالة في محافظة العقبة، 106 حالات في محافظة جرش، 89 حالة في محافظة الكرك، 87 حالة في محافظة عجلون، 50 حالة في محافظة المفرق، 47 حالة في محافظة معان، 40 حالة في محافظة الطفيلة.

وأشار الموجز الإعلامي الصادر عن رئاسة الوزراء ووزارة الصحة إلى أن عدد الحالات النشطة حاليّاً وصل إلى 47043 حالة، بينما بلغ عدد الحالات التي أُدخِلت اليوم إلى المستشفيات 295 حالة، فيما غادرت 193 حالة.

ولفت إلى أن إجمالي عدد الحالات المؤكّدة التي تتلقى العلاج في المستشفيات بلغ 1736 حالة، في حين بلغ إجمالي عدد أسرّة العزل المستخدمة في المستشفيات للحالات المؤكّدة والمشتبهة ليوم أمس 1396 بنسبة إشغال بلغت 30 بالمئة، فيما بلغ إجمالي عدد أسرّة العناية الحثيثة المستخدمة في المستشفيات للحالات المؤكّدة والمشتبهة ليوم أمس 361 بنسبة إشغال بلغت 35 بالمئة.

كما بلغ إجمالي عدد أجهزة التنفّس الاصطناعي المستخدمة في المستشفيات للحالات المؤكّدة والمشتبهة ليوم أمس 173 بنسبة إشغال بلغت 17 بالمئة.

كما أشار الموجز إلى تسجيل 1638 حالة شفاء اليوم في العزل المنزلي والمستشفيات، ليصل إجمالي حالات الشفاء إلى 355781 حالة.

وأضاف أن 39487 فحصاً مخبريّاً أجري اليوم، ليصبح إجمالي عدد الفحوصات التي أجريت منذ بدء الوباء وحتى الآن 4718364 فحصاً، لافتاً إلى أن نسبة الفحوصات الإيجابيّة لهذا اليوم وصلت إلى قرابة 51ر13 بالمئة.