كوخافي: لن نسمح لأي مؤسسة أجنبية مجردة من كل صلاحية التدخل في نشاطاتنا

القدس المحتلة / سما /

وصف رئيس الأركان الاسرائيلي أفيف كوخافي قرار مدعية المحكمة الجنائية الدولية بفتح تحقيق جنائي في جرائم الاحتلال الاسرائيلي بـ"الباطل".

وقال في رسالة الى قادة وجنود الجيش الاسرائيلي ردًا على قرار مدعية المحكمة الجنائية الدولية: "هذا القرار هو قرار باطل من أساسه وتم اتخاذه بشكل غير مهني ودون أي صلاحية."

وتابع: "هدف الجيش هو حماية أمن دولة إسرائيل ومواطنيها وهذا القرار لن يردعنا من مواصلة العمل بشكل متواصل لتحقيق هذا الهدف".

وقال: "سنواصل العمل بكل قوة للدفاع عن الدولة ومواطنيها ولضرب العدو وكالعادة سنعمل ذلك انطلاقًا من التزامنا بروحية الجيش ومبادئه والقانون"

وقال" لن نسمح لأي مؤسسة أجنبية مجردة من كل صلاحية التدخل في نشاطاتنا للدفاع عن إسرائيل لاسيما تعريض من يخدم في الجيش الى خطر قضائي".