شرطة الكابيتول: حصلنا على معلومات عن محاولة جماعة مسلحة اختراق مبنى الكونغرس الخميس

واشنطن / وكالات /

قالت إدارة شرطة مبنى الكونغرس الأمريكي في بيان اليوم الأربعاء إنها حصلت على معلومات مخابراتية تشير إلى مؤامرة محتملة “لاختراق جماعة مسلحة مجهولة لمبنى الكونغرس (الكابيتول)” غدا الخميس.

وأعلنت الشرطة المكلفة أمن مبنى الكابيتول في واشنطن استعدادها للتصدي إلى “أي تهديد”، منبّهة من “خطة محتملة لميليشيا” لمهاجمة مقرّ الكونغرس الخميس بعدما تعرّض في 6 كانون الثاني/يناير إلى هجوم على يد أنصار للرئيس السابق دونالد ترامب.

وكتبت الشرطة في بيان “حصلنا على معلومات تشير إلى خطة محتملة لميليشيا محددة لاقتحام مبنى الكابيتول في 4 آذار/مارس”، وأكدت أنّها “على اطلاع واستعداد لأي تهديدات محتملة”.

ويعتقد أعضاء في حركة “كيو-أنون” التي تؤمن بنظرية المؤامرة أنّ في 4 آذار/مارس سوف ينصّب ترامب رئيساً لولاية ثانية.