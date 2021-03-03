السعودية تخشى هزيمة نتنياهو في الانتخابات الإسرائيلية الوشيكة

القدس المحتلة / سما /

زعمت مصادر اعلامية اسرائيلية، أن السعودية تتابع عن كثب الانتخابات الاسرائيلية الوشيكة ولافتة الى أنها ترى برئيس الحكومة الاسرائيلي الحالي بنيامين نتنياهو "رأس الحربة في مواجهة ايران، ويخشون استبداله بزعيم المعارضة يائير لابيد".

بحسب ما أوردته مصادر سعودية في حديث خاص مع i24news أن مسؤولا مقربا من العائلة المالكة السعودية قال انهم يتابعون عن كثب الانتخابات في اسرائيل ويأملون ان لا يتم استبدال الحكم الحالي" وشدد المصدر على ان السعوديين "يعرفون ويقدرون رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو وسياسته بما يتعلق بالعلاقات مع دول الخليج وبما يتعلق بايران".

واضاف المصدر "انهم ليس فقط يفضلون نتنياهو، انما يحبونه، هو مذهل ، لديه الجاذبية المطلوبة، وهو يعرف جيدا ما يقوم به، نحن قلقون جدا من استبداله من قبل رئيس المعارضة والذي سيقوم بتغيير بعض الامور".

وأكد مسؤول اخر، وهو مقرب ايضا من العائلة المالكة ما صرح به المسؤول الاول وقال ان العائلة المالكة "ترى بنتنياهو رأس الحربة في مواجهة ايران" مشددا على أن مسؤولين رسميين في البلاد لن يصرحوا بهذه الامور علنا وقال :"ولا اي دولة ستقول هذا علنا او تتدخل بانتخابات دولة اخرى ، وبالتأكيد لسنا نحن وبالتأكيد ليس الآن".

وفي خلفية الامور، يوضح المسؤولون السعوديون خلال حديثهم مع i24news ان المخاوف من استبدال الحكم في اسرائيل وتغيير السياسة الاسرائيلية تتزايد على ضوء السياسة الامريكية التي تتبعها ادارة بايدن، والتي تختلف عن موقف ادارة سلفه ترامب من المملكة العربية السعودية.

ووفق i24news ، رفض رئيس المعارضة يائير لابيد التعليق على ما ورد اعلاه، وكان الرد الصادر عن مكتبه "لا تعليق".