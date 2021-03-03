نتنياهو يعلق على قرار الجنائية الدولية: "إسرائيل تتعرض للهجوم الليلة"!

القدس المحتلة / سما /

علق رئيس الحكومة الاسرائيلية بنيامين نتنياهو، مساء اليوم الاربعاء، على قرار المحكمة الجنائية الدولية بفتح تحقيق رسمي بجرائم حرب في الاراضي الفلسطينية.

وقال نتنياهو، إن "إسرائيل تتعرض للهجوم الليلة"، مدعيا أن "القرار سياسي"

وادعى أن قرار المحكمة الجنائية الدولية "يمثل جوهر معاداة السامية وجوهر النفاق". وتابع أن "المحكمة قضت بأن جنودنا الأبطال والأخلاقيين الذين يحاربون الإرهابيين هم مجرمو حرب"، على حد مزاعمه.

وقال إن "المحكمة التي أقيمت لمنع تكرار الفظائع التي ارتكبها النازيون ضد الشعب اليهودي تنقلب الآن على دولة الشعب اليهودي. وبالطبع لم تنبس ببنت شفة ضد إيران وسورية والأنظمة الديكتاتورية الأخرى التي ترتكب جرائم حرب حقيقية".

وأضاف نتنياهو أن الحكومة الإسرائيلية "ستحمي جميع الجنود والمدنيين وستقاتل لإلغاء هذا القرار".

من جانبه، قال وزير الجيش الإسرائيلي، بيني غانتس، إن وزارته ستشكل "طاقما خاصا للتعامل مع قرار المحكمة والعمل على تغييره والتأثير فيه".

وأشار غانتس إلى أن القرار قد "يطال المئات من الأشخاص"، في إشارة إلى القياداة العسكرية والسياسية المتورطة في جرائم الحرب ضد الفلسطينيين، مشيرا إلى أن "وزايته ستهتم لأمرهم".