  1. الرئيسية
  2. شؤون إسرائيلية

نتنياهو يعلق على قرار الجنائية الدولية: "إسرائيل تتعرض للهجوم الليلة"!

الأربعاء 03 مارس 2021 06:07 م / بتوقيت القدس +2GMT
نتنياهو يعلق على قرار الجنائية الدولية: "إسرائيل تتعرض للهجوم الليلة"!



القدس المحتلة / سما /

علق رئيس الحكومة الاسرائيلية بنيامين نتنياهو، مساء اليوم الاربعاء، على قرار المحكمة الجنائية الدولية بفتح تحقيق رسمي بجرائم حرب في الاراضي الفلسطينية.

وقال نتنياهو، إن "إسرائيل تتعرض للهجوم الليلة"، مدعيا أن "القرار سياسي"

وادعى أن قرار المحكمة الجنائية الدولية "يمثل جوهر معاداة السامية وجوهر النفاق". وتابع أن "المحكمة قضت بأن جنودنا الأبطال والأخلاقيين الذين يحاربون الإرهابيين هم مجرمو حرب"، على حد مزاعمه.

وقال إن "المحكمة التي أقيمت لمنع تكرار الفظائع التي ارتكبها النازيون ضد الشعب اليهودي تنقلب الآن على دولة الشعب اليهودي. وبالطبع لم تنبس ببنت شفة ضد إيران وسورية والأنظمة الديكتاتورية الأخرى التي ترتكب جرائم حرب حقيقية".

وأضاف نتنياهو أن الحكومة الإسرائيلية "ستحمي جميع الجنود والمدنيين وستقاتل لإلغاء هذا القرار".

من جانبه، قال وزير الجيش الإسرائيلي، بيني غانتس، إن وزارته ستشكل "طاقما خاصا للتعامل مع قرار المحكمة والعمل على تغييره والتأثير فيه".

وأشار غانتس إلى أن القرار قد "يطال المئات من الأشخاص"، في إشارة إلى القياداة العسكرية والسياسية المتورطة في جرائم الحرب ضد الفلسطينيين، مشيرا إلى أن "وزايته ستهتم لأمرهم".

#اسرائيل #المحكمة الجنائية الدولية #بيني غانتس #بنيامين نتنياهو #الاراضي الفلسطينية #جرائم حرب #قطاع غزة

الأكثر قراءة اليوم

صحيفة: حماس تتنازل عن شروطها الانتخابية

القيادي عوض: دحلان سيُفاجئ شعبنا الفلسطيني بمزيد من المشاريع

شاهد.. وصول المئات من كوادر وقيادات التيار الإصلاحي إلى غزة عبر معبر رفح

"هذا شيئ مؤسف"..قيادي بفتح: قرار البرغوثي بالترشح للرئاسة غير قابل للكسر والحركة أصبحت 3 كتل

ناصر القدوة يشكل الملتقى الوطني الديمقراطي الفلسطيني لخوض الانتخابات التشريعية

ألا تكفي فضيحة توزيع اللقاحات؟ نبيل عمرو : غزة ستحاسب السلطة خلال الانتخابات المقبلة

فياض: نرفض الاستمرار بالإصرار على الالتزام الفلسطيني بشروط "الرباعية" بشأن الانتخابات

الأخبار الرئيسية

7

صحيفة إسرائيلية: هكذا تحول تصريح زيارة لأسباب إنسانية إلى سجن في قطاع غزة!!

860x484 - 2021-03-03T175840.852

الصالحي يتحدث عن مرسوم الجمعيات الخيرية والانتخابات وتوزيع اللقاحات: عرض على تلقي اللقاح فاعتذرت..!

أول تعليق رسمي فلسطيني على قرار الجنائية الدولية حول التحقيق بجرائم الاحتلال

رسميا.. الجنائية الدولية تعلن فتح تحقيق بجرائم حرب في الاراضي الفلسطينية

حماس تتحدث عن المرحلة الثانية من حوارات القاهرة: خيار القائمة المشتركة لا يزال مطروحاً!

اعلان سما رسائل