تأسيس جمعية الصداقة المغربية الإسرائيلية في الولايات المتحدة

القدس المحتلة / سما /

ذكر بيان صادر عن جمعية الصداقة المغربية الإسرائيلية، التي يقع مقرها في أثينا بولاية جورجيا في الولايات المتحدة الأمريكية، أنها تهدف إلى تعزيز "الفهم المتبادل للتاريخ والثقافة والمجتمع المعاصر في المغرب وإسرائيل"، في سياق استئناف العلاقات الدبلوماسية بين البلدين.



ويشغل العضو في المركز اليهودي-المغربي في بروكلين بنيويورك، الحاخام غاد بوسكيلة، منصب الرئيس الفخري للجمعية في حين يتولى مصطفى الزرغاني الرئاسة الفعلية وتضم الجمعية من بين أعضائها مؤسس معهد الحفاظ على تراث السفرديم، ألن أزولاي (نائب الرئيس)، ورئيس الطائفة اليهودية في مراكش والصويرة، جاكي كادوك، أمينا للجمعية.



وكان الكاتب العام للفيدرالية الفرنسية ليهود المغرب ورئيس جمعية الصداقة المغربية الإسرائيلية بفرنسا، سيمون سكيرا، قد صرح بأن "عودة العلاقات المغربية الإسرائيلية قرار مهم وكبير جداً، وسيشمل الكثير من المساعدة والتعاون في مجموعة من المجالات المختلفة من بينها المجال الأمني والعسكري والفلاحي، إضافة لاستفادة المغرب من استثمارات مهمة".