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فيديو .. شاب يقتل قطط الكويت يفجر غضبا

الأربعاء 03 مارس 2021 04:38 م / بتوقيت القدس +2GMT
فيديو .. شاب يقتل قطط الكويت يفجر غضبا



الكويت / سما

فجر فيديو بعنوان (شاب يقتل قطط الكويت) اليوم الأربعاء 3 مارس / آذار 2021، جدلا واسعا في مواقع التواصل الاجتماعي بمختلف الدول العربية بعد أن بث مشاهد مؤلمة.

وسادت حالة من الغضب الشديد على المنصات الاجتماعية، وذلك بعد أن تداول ناشطون مقطع فيديو لشاب يضع قطتين داخل صندوق ويحاول خنقهما باستخدام غاز تعبئة الولاعات.

وقال حساب عاجل على تويتر: أقدم شاب كويتي على قتل صغار االقطط بطريقة وحشية ونشرها عبر مواقع التواصل الاجتماعي وهناك مطالبه شعبيه في محاسبة قاتل القطط.

وتفاعل مئات الآلاف من النشطاء بمواعق التواصل مع فيديو الشاب قاتل القطط في الكويت، مطالبين الأجهزة الرسمية وجمعيات الرفق بالحيوان بالتحرك ومحاسبة الكويتي.

وقالت إحدى المتابعات: لاحول ولا قوة الا بالله يارب لاتقسي قلوبنا ياربب لاتقسي قلوبنا ما فيه احد يقدر يشوف هالمنظر ومايتألم هاذي روح تحس وتشعر حتى لو ماكانت تنطق

وتحدث آخر في فيديو قائلا : "بصراحة هذا المقطع مؤثر جدا، يعني انت اخذت قطة من الشارع، طيب أتركها، أي أجر تكسبه مقابل القتل الذي قمت به، أتمنى من الله في دولة الكويت أن يتم القبض عليه والتشهير به".

وفي وقت لاحق، تحدث نشطاء عن إلقاء القبض على الشاب الذي قتل القطط في الكويت، لافتة إلى أن الجهات المختصة فتحت تحقيقا في تفاصيل وملابسات الواقعة.

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