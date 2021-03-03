فيديو .. شاب يقتل قطط الكويت يفجر غضبا

الكويت / سما

فجر فيديو بعنوان (شاب يقتل قطط الكويت) اليوم الأربعاء 3 مارس / آذار 2021، جدلا واسعا في مواقع التواصل الاجتماعي بمختلف الدول العربية بعد أن بث مشاهد مؤلمة.

وسادت حالة من الغضب الشديد على المنصات الاجتماعية، وذلك بعد أن تداول ناشطون مقطع فيديو لشاب يضع قطتين داخل صندوق ويحاول خنقهما باستخدام غاز تعبئة الولاعات.

وقال حساب عاجل على تويتر: أقدم شاب كويتي على قتل صغار االقطط بطريقة وحشية ونشرها عبر مواقع التواصل الاجتماعي وهناك مطالبه شعبيه في محاسبة قاتل القطط.

هاشتاق #شاب_يقتل_قطط_الكويت



أقدم شاب كويتي على قتل صغار االقطط بطريقة وحشية ونشرها عبر مواقع التواصل الاجتماعي وهناك مطالبه شعبيه في محاسبة قاتل القطط pic.twitter.com/TFVqJ9uf0D — عاجل (@NEWSKUWAITY) March 3, 2021

وتفاعل مئات الآلاف من النشطاء بمواعق التواصل مع فيديو الشاب قاتل القطط في الكويت، مطالبين الأجهزة الرسمية وجمعيات الرفق بالحيوان بالتحرك ومحاسبة الكويتي.

وقالت إحدى المتابعات: لاحول ولا قوة الا بالله يارب لاتقسي قلوبنا ياربب لاتقسي قلوبنا ما فيه احد يقدر يشوف هالمنظر ومايتألم هاذي روح تحس وتشعر حتى لو ماكانت تنطق

نتمنى من دولة الكويت القبض على قاتل القطط كلنا امل بالله ثم فيكم حتى يكون عبره لغيره #شاب_يقتل_قطط_الكويت pic.twitter.com/tQ7aukCwr1 — ابومشاري (@M9CO3JKBceyaFD2) March 3, 2021

وتحدث آخر في فيديو قائلا : "بصراحة هذا المقطع مؤثر جدا، يعني انت اخذت قطة من الشارع، طيب أتركها، أي أجر تكسبه مقابل القتل الذي قمت به، أتمنى من الله في دولة الكويت أن يتم القبض عليه والتشهير به".

وفي وقت لاحق، تحدث نشطاء عن إلقاء القبض على الشاب الذي قتل القطط في الكويت، لافتة إلى أن الجهات المختصة فتحت تحقيقا في تفاصيل وملابسات الواقعة.