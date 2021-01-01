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رابط إصدار بطاقة حياك للخصومات 2021 من الضمان الاجتماعي الأردني

الأربعاء 03 مارس 2021 04:31 م / بتوقيت القدس +2GMT
رابط إصدار بطاقة حياك للخصومات 2021 من الضمان الاجتماعي الأردني



عدن / سما

أعلنت المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي الأردني، يوم الأربعاء 3 آذار 2021، عن رابط إصدار بطاقة حياك والحصول عليها؛ من أجل الاستفادة من خصومات المؤسسة الاستهلاكية العسكرية.

وأفادت بأنه يتمن الوصول إلى رابط إصدار بطاقة حياك من خلال تسجيل الدخول على موقع الضمان الاجتماعي في الأردن المرفق أدناه، ثم تعبئة البيانات المطلوبة إلكترونيا وتقديم طلب للجهات.

وقالت: مشترك أو متقاعد من الضمان الاجتماعي، اليوم بالشراكة مع المؤسسة العسكرية الاستهلاكية نقدم لكم خصومات حصرية على جميع المشتريات من المؤسسة ويمكن الحصول عليها بسهولة.

وأشارت إلى أنه يمكن الحصول على بطاقة حياك من قبل ثلاثة أفراد لكل عائلة فقط، لافتة إلى أنها ستوفر 5% من قيمة جميع المشتريات عبر المؤسسة حتى لو كانت مشمولة بخصومات أخرى إضافية.

رابط بطاقة حياك الأردن: اضغط هنا

وأضافت: اليوم كمشترك أو متقاعد تستطيع الدخول على حسابك والخدمات الإلكترونية عبر الموقع الإلكتروني للضمان الاجتماعي واختيار خدمة إصدار بطاقة خصومات حياك واستكمال البيانات المطلوبة.

وتتيح هذه البطاقة، وفق الضمان الاجتماعي، الحصول على خصومات من المؤسسة الاستهلاكية أو أي جهات أخرى تحددها وهي عبارة عن visa مدفوعة مسبقا بمحفظة إلكترونية صادرة بشكل رسمي.

وتابعت: يمكنك طلب بطاقات إضافية من حياك لعدد محدود من أفراد أسرتك ودفع دينار واحد أو خصمها من الراتب التقاعدي مقبل الحصول عليها وتحديد مكان استلامها من أحد فروع الضمان.

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