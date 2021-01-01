نتنياهو يسعى لزيارة الإمارات والبحرين قبل انتخابات الكنيست

القدس المحتلة /سما/

يسعى رئيس الحكومة الإسرائيلية، بنيامين نتنياهو، إلى زيارة الإمارات والبحرين قبل انتخابات الكنيست، التي ستجري في 23 آذار/مارس الحالي، ونقل موقع "واللا" الإلكتروني عن مصادر إسرائيلية رفيعة قولها إنه تجري اتصالات في الأيام الأخيرة في محاولة لتحديد موعد لزيارة كهذه ليستخدمها نتنياهو في دعايته الأنتخابية.

وهذه المراة الرابعة التي يحاول فيها نتنياهو ترتيب زيارة إلى منطقة الخليج. ويتوقع أن تكون زيارة كهذه إلى الإمارات والبحرين أن تكون الحدث الأهم في دعايته الانتخابية، وفقا لـ"واللا".

وأضاف "واللا" أن مسؤولين في الإمارات عبروا في الأسابيع الأخيرة عن تحسبهم من أن زيارة كهذه ستكون بمثابة تدخل في الانتخابات الإسرائيلية. إلا أن الإمارات لم ترفض توجهات نتنياهو لزيارتها، بل أنها تجري اتصالات مع مكتبه حول موضوع الزيارة.

وتأجلت زيارة نتنياهو إلى الإمارات والبحرين ثلاث مرات في الأشهر الثلاثة الأخيرة. وألغيت زيارة إلى أبو ظبي والمنامة، في نهاية تشرين الثاني/نوفمبر الماضي، بطلب من البحرين، وإثر ذلك تم إلغاء زيارة مشابهة لوزير الخارجية الإسرائيلي، غابي أشكنازي.

وألغى نتنياهو زيارة إلى الإمارات والبحرين، في نهاية كانون الأول/ديسمبر، بسبب بدء سريان إغلاق في إسرائيل إثر انتشار فيروس كورونا.

وكان من المقرر أن يصل نتنياهو إلى أبو ظبي ودبي والمنامة، في بداية شباط/فبراير الفائت، في زيارة تستمر ثلاثة أيام، ثم قرر نتنياهو تقصير الزيارة لعدة ساعات بسبب حالة انتشار كورونا في إسرائيل، وبحيث تقتصر على دبي ولقاء حاكم أبو ظبي، محمد بن زايد. وبعد ذلك بأيام أعلن مكتب نتنياهو عن تأجيل هذه الزيارة أيضا، بسبب وقف الرحلات الجوية على خلفية انتشار كورونا، وهو ما وُصف حينها بـ"إغلاق السماء".