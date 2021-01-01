الجزائر .. رابط التسجيل في مسابقة أعوان الصحة والتمريض 2021

الجزائر / سما

أعلنت وزارة الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات الجزائرية، عن انطلاق إيداع ملفات الترشح لمسابقة توظيف أعوان التمريض، يوم الخميس 4 فيفري 2021.

وقالت إن التسجيل في مسابقة توظيف أعوان الصحة والتمريض للعام 2021 سيكون من خلال الموقع الإلكتروني لوزارة الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات.

وذكرت الصحة أن عمليات التسجيل ومدة إيداع الملفات تنتهي بعد 20 يوما، أي بتاريخ 24 فيفري، وبعد أربعة أيام من نهاية التسجيلات.

وأشارت الوزارة إلى أن بعد ذلك تشرع لجنة خاصة ابتداءً من تاريخ 28 من الشهر الجاري، في دراسة ملفات المقبولين، على أن يتم الإعلان عن قائمة المترشحين المقبولين يوم 1 مارس، ليتم إجراء هذه المسابقة يوم 11 مارس.

رابط التسجيل في مسابقة أعوان الصحة والتمريض 2021: اضغط هنا

ولفتت إلى أنه سيتم التسجيل لهذه المسابقة ضمن الموقع الإلكتروني لوزارة الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات على الموقع، مبينة أن المسابقة مخصصة لحاملي مستوى السنة الثالثة ثانوي شعبة "العلوم الطيعية".

وأضافت أنه يتم تكوين الناجحين في المسابقة لمدة 24 شهرا، يتلقون فيه تكوينا نظريا وتطبيقيا، على أن يتم تعيينهم في مناصبهم بعد نهاية هذا التكوين والنجاح في المسابقة النهائية.

ونوهت الوزارة إلى أن ملف التسجيل يحتوي على بطاقة إقامة، نسخة من شهادة مدرسية وملء استمارة معلومات وكشف النقاط، ونسخة من بطاقة التعريف. وفقا لها.