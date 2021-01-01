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الجيش اللبناني يتسلم مواطناً تسلل إلى إسرائيل

الأربعاء 03 مارس 2021 04:18 م / بتوقيت القدس +2GMT
الجيش اللبناني يتسلم مواطناً تسلل إلى إسرائيل



بيروت /سما/ د ب أ

 تسلم الجيش اللبناني من اللجنة الدولية للصليب الأحمر مواطنا كان قد تسلل إلى إسرائيل يوم الأحد الماضي.

وقالت قيادة الجيش اللبناني، في بيان صحفي اليوم الأربعاء ، إنه" بتاريخ /2 /3 2021 تسلم الجيش اللبناني من اللجنة الدولية للصليب الأحمر المواطن حسين أبو قيس الذي دخل إلى الأراضي الفلسطينية المحتلة بتاريخ /28 /2 2021 من خراج بلدة شبعا(جنوب لبنان)".

ووفق البيان، بوشر التحقيق مع المواطن أبو قيس "بإشراف القضاء المختص".

وكان المواطن حسين أبو قيس قد تسلل يوم الأحد الماضي إلى داخل إسرائيل، واعتقله الجيش الإسرائيلي وأطلق سراحه أمس الثلاثاء.

#لبنان #اسرائيل #الحدود اللبنانية #تسلل #الجيش اللبناني

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