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فيديو .. عزاء شقيق خالد يوسف بوجوده في مصر

الأربعاء 03 مارس 2021 04:03 م / بتوقيت القدس +2GMT
فيديو .. عزاء شقيق خالد يوسف بوجوده في مصر



القاهرة / سما

شيع الآلاف من المواطنين جثمان شقيق المخرج خالد يوسف، اليوم الأربعاء 3 مارس 2021، في مدينة كفر شكر بالقليوبية، وذلك بحضوره شخصيا بعد عودته من فرنسا.

وتقدم المخرج خالد يوسف الصفوف في صلاة الجنازة على شقيقه صلاح، الذي وافته المنية، وعقب الصلاة شارك الأهالى في تشييع الجثمان، حيث تم دفنه في مقابر الأسرة بإحدى قرى مدينة كفر شكر بالقليوبية.

كانت أسرة المخرج الكبير خالد يوسف، أعلنت تشييع جثمان شقيقه المهندس صلاح يوسف، الأربعاء، عقب صلاة الظهر بقرية تصفا، ويتم العزاء بالسرادق المقام أمام دوار العائلة بتصفا.

وقال خالد يوسف عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»، الثلاثاء، إنه سيتم تشييع جثمان شقيقه، غدًا الأربعاء، عقب صلاة الظهر بمدافن العائلة.

وتابع: "قدري أن أعود إلى وطني وقد رحلت آخر رائحة من طيبة أبي وصبر أمي، نشيّع جثمان شقيقي غدًا الأربعاء عقب صلاه الظهر بمدافن العائلة.. أسألكم الدعاء ولا أراكم الله مكروهًا في عزيز لديكم".

ويعد خالد يوسف من الشخصيات المثيرة للجدل السنوات الماضية، حيث لم يعرف مصيره الأيام القادمة وقضية الفيديوهات التي اتهم فيها قبل مغادرته بلاده قبل نحو عام ونصف.

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