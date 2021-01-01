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"نتائج استطلاعات الرأي ليست مرضية"...الليكود: سنذهب بكل فخر واحترام لمقاعد المعارضة

الأربعاء 03 مارس 2021 03:36 م / بتوقيت القدس +2GMT
"نتائج استطلاعات الرأي ليست مرضية"...الليكود: سنذهب بكل فخر واحترام لمقاعد المعارضة



القدس المحتلة /سما/

ألمح عضو الكنيست عن حزب الليكود ميكي زوهار إلى احتمال أن يكون الحزب في مقاعد المعارضة وهذا وارد جدًا.
 
وردا على سؤال فيما إذا فشل نتنياهو بتشكيل كتلة يمينية من 61 مقعدا، أضاف زوهار وفق القناة 7 العبرية: "سنذهب بكل فخر واحترام إلى مقاعد المعارضة، ونعرف كيف نكون ديمقراطيين".
 
واعتبر أن نتائج استطلاعات الرأي في الوقت الحالي ليست مرضية تمامًا، آملا بدعم الجمهور لليكود.
 
وطالب زوهار الجمهور بالتصويت لنتنياهو والليكود من أجل تشكيل حكومة يمينية كاملة.
 
وأوضح أن البديل سيكون تحالف من أحزاب يسارية بقيادة يائير لابيد، منوها أن حزبه لن يتحالف مع أزرق أبيض أو يش عتيد في الحكومة المقبلة لانهما يكرهان نتنياهو ولا يرغبان في وجوده.

#حزب الليكود #اسرائيل #المعارضة الإسرائيلية #الانتخابات الاسرائيلية

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