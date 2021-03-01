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منافس قوي لهواتف سامسونغ يظهر في الأسواق قريبا

الأربعاء 03 مارس 2021 01:10 م / بتوقيت القدس +2GMT
منافس قوي لهواتف سامسونغ يظهر في الأسواق قريبا



وكالات / سما /

أعلنت شركة Xiaomi أنها ستطلق قريبا هاتفها الجديد الذي يتوقع له أن يكون واحدا من بين أبرز منافسي هواتف سامسونغ المتوسطة الفئة في الأسواق.

وتبعا للتسريبات فإن الهاتف الجديد Redmi Note 10 سيأتي بهيكل مصنوع من البلاستيك والمعدن والزجاج المضاد للصدمات والخدوش.

وسيحصل الجهاز على شاشة AMOLED بمقاس 6.43 بوصة تغطي كامل مساحة واجهته الأمامية تقريبا، باستثناء ثقب صغير في منتصفها من الأعلى مخصص للكاميرا الأمامية.

وزودته AMOLED بمعالج Snаpdragon 678 المطور بتقنية 11 نانومتر، والذي يصل تردده إلى 2.2 غيغاهيرتز، وبذواكر وصول عشوائي 4 غيغابايت، وذواكر تخزين داخلية 128 غيغابايت قابلة للتوسيع عبر بطاقات ذاكرة خارجية.

أما البطارية في هذا الهاتف فستكون بسعة 5000 ميلي أمبير تعمل مع خاصية الشحن السريع، ونظام التشغيل Andrоid 11 مزودا بواجهات MIUI 12.

وجهز هذا الهاتف أيضا بكاميرا أساسية ثلاثية العدسة، إحدى عدساتها بدقة 48 ميغابيكسل، وفيها عدسة خاصة للتصوير الفائق العرض، إضافة إلى كاميرا أمامية تعمل مع خاصية التعرف على الوجوه، وماسح لبصمات الأصابع مدمج في الشاشة.

ومن المفترض أن يطلق من هذا الهاتف عدة نسخ، أقوى نسخة ستضم كاميرا أساسية بدقة 108 ميغابيكسل.

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#سامسونغ #شاومي #تكنولوجيا #هواتف

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