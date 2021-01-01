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استطلاع القناة 13 : الليكود يخسر مقاعد و36% يريدون نتنياهو رئيسا للحكومة

الأربعاء 03 مارس 2021 11:49 ص / بتوقيت القدس +2GMT
استطلاع القناة 13 : الليكود يخسر مقاعد و36% يريدون نتنياهو رئيسا للحكومة



القدس المحتلة / سما /

أظهرت نتائج استطلاع جديد للرأي في إسرائيل، تراجع حزب الليكود، وخسارته لعدة مقاعد، مع بقائه صاحب المرتبة الأولى بالكنيست.

وبحسب نتائج الإستطلاع الذي أجرته القناة الـ13 العبرية، ونشرت نتائجه صباح اليوم الأربعاء، سيحصل حزب الليكود على 27 مقعدا، مقابل 19 مقعدا لحزب هناك مستقبل برئاسة يائير لابيد.

ووفقا للاستطلاع، ستكون النتائج كالتالي: الليكود 27 مقعدا، يش عتيد 19، تكفاه حدشاه 11، يمينا 11، القائمة العربية 8، شاش 7، يهدوت هتوراة 7، يسرائيل بيتنا 7، العمل 6، الصهيونية الدينية 4، كحول لفان 4، ميرتس 4، راعم 4 مقاعد.

وبالنسبة للشخصية الأنسب لرئاسة الوزراء، صوت 36% من الجمهور الإسرائيلي لصالح نتنياهو، و19% ليائير بيد، و13% لجدعون ساعر، و12% لنفتالي بينت.

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