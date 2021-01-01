فيديو..فوزان لشباب الزوايدة ونماء في الأولى

غزة / سما /

فاز شباب الزوايدة على نظيره خدمات المغازي (1-0), ضمن منافسات الأسبوع السابع من دوري الدرجة الأولى.

ويدين الزوايدة بانتصاره الثمين إلى أحمد المنايعة الذي سجل هدف المباراة الوحيد (55), ليرفع رصيده إلى 15 نقطة في المركز الثاني, ويبقى رصيد خدمات المغازي 4 نقاط في المركز الثاني عشر والأخير.

القادسية – نماء (0-5)

واكتسح نماء منافسه القادسية بسهولة (5-0).

وأحرز خماسية نماء حسام المصري "هدفين" (9 و15), وبلال عساف (66), وأحمد المدهون (81) من ركلة جزاء, وهاشم عبد ربه (95), ليرفع رصيده إلى 6 نقاط في المركز الثامن, ويبقى رصيد القادسية 6 نقاط أيضا في المركز الحادي عشر وقبل الأخير.