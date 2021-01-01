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اسرائيل تدرس اغلاقا رابعا قبل الانتخابات المقررة الشهر الحالي

الأربعاء 03 مارس 2021 11:46 ص / بتوقيت القدس +2GMT
اسرائيل تدرس اغلاقا رابعا قبل الانتخابات المقررة الشهر الحالي



القدس المحتلة / سما /

 تدرس إسرائيل إغلاقا رابعا قبل الانتخابات المقررة في 23 الشهر الحالي بعد الحديث عن اكتشاف طفرة جديدة بعد تسجيل إصابات بطفرة نيويورك .

وقال منسق مكافحة فيروس كورونا في إسرائيل بروفيسور نحمان أش اليوم إن "ثمة احتمالا لأن نوصي بفرض إغلاق رابع قبل الانتخابات" التي ستجري في 23 آذار/مارس الحالي وذلك وفقا لمستوى انتشار الفيروس.

في غضون ذلك اعلنت وزارة الصحة الإسرائيلية اليوم تسجيل 4265 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال 24 ساعة الاخيرة نصفهم تقريبا دون سن 19 عاما إثر إجراء 91,122 فحصا لكورونا وانخفضت نسبة الفحوصات الإيجابية للفيروس إلى 4.8%.

وذكرت معطيات وزارة الصحة الاسرائيلية اليوم أن 40% من المصابين الجدد بكورونا هم من المجتمع العربي. واضافت أن نسبة الفحوصات الإيجابية للفيروس في المجتمع العربي خلال الأسبوع الحالي وصلت إلى 14.2% بينما النسبة في إسرائيل هي 6.2%.

وفي هذه الأثناء سجل مُعامل تناقل العدوى (R) وهو المؤشر الذي يدل على عدد الأشخاص الذين يصابون بالعدوى من شخص واحد ارتفاعا اليوم وخاصة في المجتمع العربي حيث ارتفع إلى 1.12 وبشكل عام 0.99 وفي مجتمع المتدينيين اليهود ارتفع الى 0.86  حسبما ذكر تقرير شعبة الاستخبارات العسكرية الإسرائيلية.

وقال منسق كورونا في المجتمع العربي في الدولة العبرية أيمن سيف للإذاعة العامة الإسرائيلية "كان" ان إن تزايد انتشار الفيروس في المجتمع العربي نجم على ما يبدو من وصول الطفرة البريطانية إلى البلاد.

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