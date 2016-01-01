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"الزعيم" يكسر عقدة "البحرية" بعد خمس سنوات عجاف

الأربعاء 03 مارس 2021 11:44 ص / بتوقيت القدس +2GMT
"الزعيم" يكسر عقدة "البحرية" بعد خمس سنوات عجاف



غزة / سما /

حقق شباب رفح فوزا قاتلا على خدمات الشاطئ (1-0), ضمن منافسات الأسبوع السابع من دوري الدرجة الممتازة.

ويعدّ الفوز هو الأول لفريق شباب رفح على الشاطئ منذ 5 سنوات, إذ يعود آخر انتصار لـ"الزعيم" إلى مارس 2016.

وانتصر وقتها شباب رفح على نظيره الشاطئ (2-0), لحساب منافسات الأسبوع الثامن عشر من دوري الدرجة الممتازة.

بعد ذلك, التقى الطرفان في 8 مناسبات, كان الفوز نصيب "البحرية" 4 مرات, بينما حصل التعادل في 4 مباريات أخرى, في حين فشل "الزعيم" بتحقيق أي انتصار, قبل أن يكسر "العقدة" في اللقاء التاسع والأخير.

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