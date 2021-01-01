  1. الرئيسية
  2. شؤون عربية ودولية

إيران ترد على أنباء عن سعي إسرائيل لتشكيل تحالف ضدها يضم دولا عربية

الأربعاء 03 مارس 2021 11:35 ص / بتوقيت القدس +2GMT
إيران ترد على أنباء عن سعي إسرائيل لتشكيل تحالف ضدها يضم دولا عربية



طهران/سما/

أكد أحمد وحيدي، عضو مجمع تشخيص مصلحة النظام الإيراني، أن "إسرائيل تسعى للجوء لدول أخرى لمواجهتنا"، لافتا إلى أن "السعودية والإمارات والبحرين لا تمتلك الإمكانات والقدرة لمواجهتنا".


وفي تصريح ، رد وزير الدفاع الإيراني الأسبق والقائد السابق لفيلق القدس في الحرس الثوري، أحمد وحيدي، على سؤال حول التحالف الذي أعلنت إسرائيل أنها تعتزم تشكيله مع السعودية والإمارات والبحرين لمواجهة إيران، وقال: "الكيان الصهيوني يعاني من العديد من الأزمات الأمنية والاجتماعية إضافة إلى أزمة في هويته وشرعيته...هناك عدم استقرار داخلي، حيث تواجه الحكومة مشكلات جعلتها تجري أربع انتخابات خلال عامين".

وأضاف عميد كلية الدفاع الوطني العسكرية: "هذا الكيان يسعى للجوء إلى دول أخرى كي تقدم له المساعدة في مواجهة إيران...السعودية، والإمارات، والبحرين، من بين تلك الدول، بالطبع إن هذه الدول لا تمتلك الإمكانات والقدرة لمواجهة إيران، ومن المستبعد أن تكون على هذه الدرجة من الحماقة كي تدخل في تحالف مع الكيان الصهيوني ضد إيران.

وتابع محذرا: "أما في حال دخلت السعودية، والإمارات، والبحرين، في تحالف ضد إيران، فإنها ستتلقى ضربات قوية جدا"، لافتا إلى أنه "بالرغم من ذلك، يسعى الكيان الصهيوني إلى تشكيل ذلك التحالف".

وأشار اللواء أحمد وحيدي وفق "ار تي " إلى أن "السعودية، والإمارات، والبحرين، خانت التطلعات والحقوق الفلسطينية، وأنها أدارت ظهرها للأمة الإسلامية"، معربا عن أمل طهران منها "بألا تغوص أكثر في المستنقع الإسرائيلي، لأن دخولها في هكذا تحالف سيجر، عليها عواقب وخيمة".

#ايران #اسرائيل

الأكثر قراءة اليوم

"مركزية فتح" تحذر: من يخرج عن قائمة الحركة قد فصل نفسه.. ولم نتحدث عن قائمة ثنائية مع حماس!

ناصر القدوة يشكل الملتقى الوطني الديمقراطي الفلسطيني لخوض الانتخابات التشريعية

فياض: نرفض الاستمرار بالإصرار على الالتزام الفلسطيني بشروط "الرباعية" بشأن الانتخابات

نستعد لأشهر الصيف.. غانتس من الغلاف يضع شرطاً لتحسين حياة سكان قطاع غزة

حماس: ذاهبون لحكومة توافق وطني حتى لو فزنا.. وتشكيل قائمة مشتركة مع فتح أصبح أمرا صعبا!

وزارة الصحة تكشف حصيلة الاصابات اليومية بفيروس كورونا في قطاع غزة

إيران ترد على إسرائيل وتهدد بـ"محوها في نصف ساعة"

الأخبار الرئيسية

صصص

قيادي بفتح: قرار البرغوثي بالترشح للرئاسة "غير قابل للكسر" والحركة أصبحت 3 كتل

حماس: حوارات القاهرة سيتم استكمالها الشهر الحالي وحكومة وحدة بعد الانتخابات

الصحة بغزة تكشف عدد الاصابات والوفيات بفيروس "كورونا" خلال الـ 24 ساعة الماضية

عوض3

القيادي عوض: دحلان سيُفاجئ شعبنا الفلسطيني بمزيد من المشاريع

حماس

صحيفة: حماس تتنازل عن شروطها الانتخابية

اعلان سما رسائل