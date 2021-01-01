أليسون يعود إلى تدريبات ليفربول بعد وفاة والده

وكالات / سما /

شارك البرازيلي أليسون بيكر في تدريبات فريقه ليفربول مساء اليوم الأربعاء لأول مرة بعد غياب الأيام الأخيرة وعدم مشاركته في مباراة الفريق ضد شيفيلد يونايتد.

وكشفت صحيفة “ليفربول إيكو” الإنجليزية مساء اليوم عن موقف الحارس البرازيلي أليسون بيكر من المشاركة في مباراة تشيلسي يوم الخميس القادم بعد غيابه عن لقاء شيفيلد يونايتد بسبب وفاة والده.

وأفادت الصحيفة الإنجليزية أن ليفربول يحاول تجهيز حارسه البرازيلي أليسون بيكر فنياً، بدنياً ونفسياً قبل مباراة تشيلسي المنتظرة يوم الخميس في الدوري الإنجليزي الممتاز، وهناك فرصة كبيرة لعودته لحراسة مرمى الفريق.

وحقق فريق ليفربول بقيادة المدرب الألماني يورجن كلوب فوزاً مهماً للغاية على مستضيفه شيفيلد يونايتد بنتيجة هدفين مقابل لا شيء في المباراة التي جمعتهما على ملعب الأخير ضمن منافسات الأسبوع السادس والعشرون من عمر الدوري الإنجليزي الممتاز.

وعاد ليفربول لطريق الانتصارات مرة أخرى بعد غياب طويل خصوصاً محلياً في الدوري الإنجليزي الممتاز في فترة صعبة على المدرب الألماني يورجن كلوب ولاعبي الريدز.

ولعب ليفربول مباراة كبيرة وجيدة للغاية على المستوى الفني والتكتيكي وحصل على النقاط الثلاثة المهمة على الرغم من فيروس الإصابات الذي ضرب الفريق مؤخراً.