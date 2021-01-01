ماركو أسينسيو في مأزق بعد عودة رودريجو من الإصابة

وكالات / سما /

ذكرت صحيفة “ماركا” الإسبانية بأن ماركو أسينسيو لاعب ريال مدريد الحالي قد يعود مجدداً لدكة البدلاء بعد عودة الشاب البرازيلي رودريجو من الإصابة.

وتعرض رودريجو لإصابة عضلية طويلة، جعلته يبتعد عن الملاعب قرابة 68 يوماً، عندما أصيب بتمزق عضلي في مباراة ريال مدريد أمام غرناطة في 23 من شهر ديسمبر الماضي.

وكان ريال مدريد يعاني الأمرين من الإصابات، خاصةً على مستوى خط الهجوم في ظل غياب إيدين هازارد المستمر، بالإضافة إلى رودريجو، وأخيراً كريم بنزيما.

ولكن أشارت الصحيفة الإسبانية إلى أن عودة رودريجو للمشاركة من جديد، واللعب في مباراة ريال مدريد الأخيرة أمام ريال سوسيداد ستعطي الفرنسي زين الدين زيدان حلولاً هجومية جديدة.

وأكملت الصحيفة أن عودة رودريجو قد تؤدي إلى عودة ماركو أسينسيو إلى دكة البدلاء، بعد أن كان لاعباً أساسياً في كتيبة زين الدين زيدان طوال الفترة الماضية.

وأوضحت الصحيفة أن ماركو أسينسيو قد شارك في آخر تسع مباريات للمرينجي في مسابقة الدوري الإسباني بالتشكيلة الأساسية، حيث حصل على فرصته كاملة طوال الفترة الماضية، ولكنه فشل في الظهور بمستوى جيد، بإحرازه فقط هدفين، وصناعة آخر.

وأضافت “ماركا” أن مستوى ماركو أسينسيو الحالي سيدفع زيدان إلى إعادته لدكة البدلاء، والدفع بالبرازيلي الشاب رودريجو.