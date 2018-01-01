كريستيانو رونالدو يطلب من يوفنتوس تمديد عقده

وكالات / سما /

يرغب كريستيانو رونالدو، مهاجم يوفنتوس، في تجديد عقده مع نادي السيدة العجوز، رغم الأنباء التي تُشير إلى رغبة ديفيد بيكهام مالك إنتر ميامي الأمريكي، في التعاقد معه، خلال الصيف القادم.

وانضم كريستيانو رونالدو إلى يوفنتوس في 2018 قادماً من صفوف ريال مدريد في صفقة قياسية بلغت 100 مليون يورو، ورغم أن النجم البرتغالي لم يذهب بعيداً مع اليوفي في دوري أبطال أوروبا، إلا أنه عازم على البقاء لمواسم إضافية.

وبحسب صحيفة “توتو سبورت” الإيطالية، فإن كريستيانو رونالدو طلب من يوفنتوس تمديد عقده الذي ينتهي في عام 2022، لمدة موسم إضافي، حيث يعتقد النجم البرتغالي أنه لا يزال قادراً على العطاء وصناعة الفارق بسبب سعيه الدائم للحفاظ على لياقته.

وأضافت الصحيفة المذكورة، أن يوفنتوس متردد بشأن هذه الخطوة، بالنظر إلى سن كريستيانو رونالدو، وراتبه المرتفع، خاصةً وأن النادي يُعاني من أزمة مالية بسبب تداعيات تفشي فيروس كورونا.

ولا يرى يوفنتوس أي ضرورة لتجديد عقد كريستيانو رونالدو، بل يُخطط النادي للتخلي عنه في الصيف القادم، من أجل التعاقد مع لاعبين جدد لقيادة هجوم الفريق في السنوات القادمة.

ولحدود اللحظة، لم ينجح كريستيانو رونالدو في قيادة يوفنتوس إلى أدوار متقدمة في دوري أبطال أوروبا، ففي موسمه الأول، تعرض للإقصاء من ربع النهائي على يد أياكس، وفي الموسم الماضي أخرجه ليون من ثمن النهائي، أما في الموسم الحالي، فقد انهزم في ذهاب ثمن النهائي أمام بورتو بهدفين لهدف.